Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мартинес - о финале Лиги чемпионов: Мы заслужили на большее
фото - Getty Images
Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес подвел итоги финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:1).
"Мы вышли в финал Лиги чемпионов после сложной группы. Затем мы выбили "Порту", "Бенфику", "Милан", а сегодня боролись против "Манчестер Сити", сильнейшей команды. Мы заслужили больше", - говорит Мартинес.
Напомним, вчера "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл – АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:BBC
Популярное сейчас
- В УЕФА, несмотря на дисквалификацию, насчитали России баллы в Таблицу коэффициентов. Они выше, чем у 29-ти Ассоциаций
- Сегодня состоится финал молодежного Чемпионата мира по футболу
- Шахтер будет в третьей корзине при жеребьевке групп Лиги чемпионов 2023/24
- Владелец Ман Сити впервые за 13 лет посетил матч своей команды
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн