Мартинес - о финале Лиги чемпионов: Мы заслужили на большее

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес подвел итоги финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:1).

"Мы вышли в финал Лиги чемпионов после сложной группы. Затем мы выбили "Порту", "Бенфику", "Милан", а сегодня боролись против "Манчестер Сити", сильнейшей команды. Мы заслужили больше", - говорит Мартинес.