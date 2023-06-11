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Мартинес - о финале Лиги чемпионов: Мы заслужили на большее

Лига Чемпионов
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Мартинес - о финале Лиги чемпионов: Мы заслужили на большее

фото - Getty Images

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Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес подвел итоги финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:1).

"Мы вышли в финал Лиги чемпионов после сложной группы. Затем мы выбили "Порту", "Бенфику", "Милан", а сегодня боролись против "Манчестер Сити", сильнейшей команды. Мы заслужили больше", - говорит Мартинес.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл – АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Лаутаро Мартинес
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Источник:
BBC

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