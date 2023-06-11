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Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер

Лига Чемпионов
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А еще о переходных матчах УПЛ и многих комплиментах Интера

Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Максим Гиленко в своем влоге на канале UA-Футбол по горячим следам разбирает финал Лиги Чемпионов и отдает должное Интеру, признавая при этом величие Гвардиолы. А еще предлагает своего кандидата на замену Йовичевичу в Шахтере и не верит, что Артем Довбик летом поедет играть куда-нибудь за границу.

В этом выпуске

  • 00:24 - О тенденции последних финалов Лиги Чемпионов
  • 01:00 - Трудный путь Сити и Гвардиолы
  • 02:24 - Почему Манчестер Сити выглядел в финале не так ярко - четыре причины
  • 09:07 - Лукаку - козел отпущения?
  • 10:03 - Эдерсон - герой Манчестера
  • 10:27 - «Горожане играли как дерьмо»
  • 11:41 - И еще немного комплиментов Интеру
  • 12:20 - Онана - уникальный, он эталон игры вратарей
  • 14:06 - Кому же вручать Золотой мяч? Месси, Холанд, Де Брюйне, кто еще
  • 16:23 - Футболисты Вереса поддерживают Вирта, но есть нюанс
  • 20:02 - О матче ЛНЗ - Ингулец
  • 21:17 - Йовичевич все же уходит из Шахтера. А вдруг придет Мальдера
  • 23:04 - Довбик остается в Днепре-1, трансфера не будет

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В статье: канал UA-Футбол
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