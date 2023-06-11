Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер

Известный комментатор Максим Гиленко в своем влоге на канале UA-Футбол по горячим следам разбирает финал Лиги Чемпионов и отдает должное Интеру, признавая при этом величие Гвардиолы. А еще предлагает своего кандидата на замену Йовичевичу в Шахтере и не верит, что Артем Довбик летом поедет играть куда-нибудь за границу.

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