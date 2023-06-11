Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер
А еще о переходных матчах УПЛ и многих комплиментах Интера
Известный комментатор Максим Гиленко в своем влоге на канале UA-Футбол по горячим следам разбирает финал Лиги Чемпионов и отдает должное Интеру, признавая при этом величие Гвардиолы. А еще предлагает своего кандидата на замену Йовичевичу в Шахтере и не верит, что Артем Довбик летом поедет играть куда-нибудь за границу.
В этом выпуске
- 00:24 - О тенденции последних финалов Лиги Чемпионов
- 01:00 - Трудный путь Сити и Гвардиолы
- 02:24 - Почему Манчестер Сити выглядел в финале не так ярко - четыре причины
- 09:07 - Лукаку - козел отпущения?
- 10:03 - Эдерсон - герой Манчестера
- 10:27 - «Горожане играли как дерьмо»
- 11:41 - И еще немного комплиментов Интеру
- 12:20 - Онана - уникальный, он эталон игры вратарей
- 14:06 - Кому же вручать Золотой мяч? Месси, Холанд, Де Брюйне, кто еще
- 16:23 - Футболисты Вереса поддерживают Вирта, но есть нюанс
- 20:02 - О матче ЛНЗ - Ингулец
- 21:17 - Йовичевич все же уходит из Шахтера. А вдруг придет Мальдера
- 23:04 - Довбик остается в Днепре-1, трансфера не будет
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