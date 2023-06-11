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Киммих и Ди Лоренцо в команде. WhoScored представил сборную сезона ЛЧ

Лига Чемпионов
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Лучшая оценка у Винисиуса

Киммих и Ди Лоренцо в команде. WhoScored представил сборную сезона ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аналитический портал WhoScored назвал свою символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Команда формировалась по статистическим показателям. Примечательно, что лучшую оценку получил бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор – 7,77 балла.

Сборная сезона ЛЧ от WhoScored:

Вратарь: Андре Онана ("Интер");

Защитники: Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Ким Мин Чже ("Наполи"), Алекс Гримальдо ("Бенфика");

Полузащитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Федерико Вальверде ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

Форварды: Жоау Мариу ("Бенфика"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").

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В статье: Кевин Де Брюйне Федерико Вальверде Жоау Мариу Йозуа Киммих Андре Онана Винисиус Жуниор Алекс Гримальдо Рубен Диаш Джованни Ди Лоренцо Эрлинг Холанд Ким Мин Чжэ
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