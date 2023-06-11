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Киммих и Ди Лоренцо в команде. WhoScored представил сборную сезона ЛЧ
Лучшая оценка у Винисиуса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал WhoScored назвал свою символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2022/23.
Команда формировалась по статистическим показателям. Примечательно, что лучшую оценку получил бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор – 7,77 балла.
Сборная сезона ЛЧ от WhoScored:
Вратарь: Андре Онана ("Интер");
Защитники: Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Ким Мин Чже ("Наполи"), Алекс Гримальдо ("Бенфика");
Полузащитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Федерико Вальверде ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
Форварды: Жоау Мариу ("Бенфика"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").
???????? Champions League Team of the Season #UCL pic.twitter.com/oCa688FzTj— WhoScored.com (@WhoScored) June 11, 2023
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