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Лукаку после финального матча ЛЧ получил кучу расистских комментариев в инстаграме

Лига Чемпионов
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Его называют обезьяной и просят закончить карьеру

Лукаку после финального матча ЛЧ получил кучу расистских комментариев в инстаграме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера прошел главный матч сезона - финал Лиги Чемпионов. "Интер" проиграл "Сити" со счетом 1:0. После выхода на замену Ромелу Лукаку не смог проявить себя и получил 6.0 от WhoScored. Это одна из худших оценок в матче.

После игры в последнем посте бельгийца в инстаграме комментаторы начали писать расистские оскорбления в сторону форварда. Они называют его обезьяной, бросают картинки с гориллами и просят завершить карьеру.

Но защитников Ромелу среди комментариев также хватает. Они просят Лукаку не падать духом и призывают против расизма.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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