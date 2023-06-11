Лукаку после финального матча ЛЧ получил кучу расистских комментариев в инстаграме

Вчера прошел главный матч сезона - финал Лиги Чемпионов. "Интер" проиграл "Сити" со счетом 1:0. После выхода на замену Ромелу Лукаку не смог проявить себя и получил 6.0 от WhoScored. Это одна из худших оценок в матче.

После игры в последнем посте бельгийца в инстаграме комментаторы начали писать расистские оскорбления в сторону форварда. Они называют его обезьяной, бросают картинки с гориллами и просят завершить карьеру.

Но защитников Ромелу среди комментариев также хватает. Они просят Лукаку не падать духом и призывают против расизма.