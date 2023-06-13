Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Чемпионов
Лишь один из четырех выйдет в квалификацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Чемпионов уже в следующем футбольном сезоне – 2023/24.
На этом этапе принимают участие только четыре команды, а именно чемпионы Черногории, Исландии, Андорры и Сан-Марино. Формат предусматривает два полуфинала и финал, все противостояния будут состоять из одного матча и пройдут в Исландии в городе Коупавогюре.
Итак, по итогам жеребьевки полуфинальные пары выглядят следующим образом:
- Атлетик Эскальдес (Андорра) - Будучность (Черногория)
- Тре Пенне (Сан-Марино) – Брейдаблик (Исландия)
Полуфиналы пройдут 27 июня. Финал запланирован на 30 июня.
Победитель предварительного раунда выйдет в первый раунд квалификации Лиги Чемпионов. Остальные три команды перейдут в Лигу Конференций, где стартуют со второго квалификационного раунда (путь чемпионов).
Расписание всей квалификации еврокубков в сезоне 2023/24 смотрите здесь >>>
Популярное сейчас
- Сегодня начинается еврокубковый сезон 2023/24
- Арбитры матча Германия - Украина передали свой гонорар украинскому народу
- Замены Реброва дали шанс потасованной обойме Флика. Обзор спарринга Германия – Украина
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Игроки Кривбасса записали патриотический аудиотрек "Доля". ВИДЕО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО