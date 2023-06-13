Сегодня состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Чемпионов уже в следующем футбольном сезоне – 2023/24.

На этом этапе принимают участие только четыре команды, а именно чемпионы Черногории, Исландии, Андорры и Сан-Марино. Формат предусматривает два полуфинала и финал, все противостояния будут состоять из одного матча и пройдут в Исландии в городе Коупавогюре.

Итак, по итогам жеребьевки полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Атлетик Эскальдес (Андорра) - Будучность (Черногория)

Тре Пенне (Сан-Марино) – Брейдаблик (Исландия)

Полуфиналы пройдут 27 июня. Финал запланирован на 30 июня.

Победитель предварительного раунда выйдет в первый раунд квалификации Лиги Чемпионов. Остальные три команды перейдут в Лигу Конференций, где стартуют со второго квалификационного раунда (путь чемпионов).