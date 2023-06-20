  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В Ньоне

Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20-го июня, в 15:00 состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Участие в процедуре примут 29 команд и одна позиция победителя предварительного квалификационного раунда. Участники будут разделены на две группы – сеяные и не сеяные. Каждая сеяная команда получит в соперники не сеяного представителя.

  • Все нюансы жребия еврокубков и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Сеянные участники:
  • Ференцварош (Венгрия);
  • Карабах (Азербайджан);
  • Слован (Братислава, Словакия);
  • Лудогорец (Болгария);
  • Шериф (Молдова);
  • БАТЭ (Беларусь);
  • Астана (Казахстан);
  • Маккаби (Хайфа, Израиль);
  • Жальгирис (Литва);
  • ХИК (Финляндия);
  • Флора (Эстония);
  • Шэмрок Роверс (Ирландия);
  • Нью-Сейнтс (Уэльс);
  • Олимпия (Словения);
  • Зрински (Босния и Герцеговина).

Не сеянные участники:

  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар);
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова);
  • победитель предварительного раунда квалификации ЛЧ;
  • Динамо (Тбилиси, Грузия);
  • Ракув (Польша);
  • Партизани (Албания);
  • Хеккен (Швеция);
  • Фарул (Румыния);
  • Вальмиера (Латвия);
  • Балкани (Косово);
  • Ларн (Северная Ирландия);
  • Урарту (Армения);
  • Хамрун Спартанс (Мальта);
  • Свифт (Люксембург);
  • Струга (Северная Македония).

Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 11/12 и 18/19 июля.

Также сегодня в 16:00 состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В ней примут участие 62 команды, поровну разделенных на сеяных и не сеяных (по 31). Среди самых рейтинговых здесь Дюделанж (Люксембург), Рига (Латвия), Марибор (Словения), Шкендия (Северная Македония).

Все участники:

Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций - изображение 1

Матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 13-е и 20-е июля.

По теме
yellow-arrow
Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
yellow-arrow
Луческу: Для итальянского футбола было важно выйти в финал в трех еврокубках
yellow-arrow
В УЕФА заявиляют, что попытка отобрать флаг Украины на финале ЛЧ - инициатива  турецких правоохранителей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Первый квалификационный раунд Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде