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Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций
В Ньоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 20-го июня, в 15:00 состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Участие в процедуре примут 29 команд и одна позиция победителя предварительного квалификационного раунда. Участники будут разделены на две группы – сеяные и не сеяные. Каждая сеяная команда получит в соперники не сеяного представителя.
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- Ференцварош (Венгрия);
- Карабах (Азербайджан);
- Слован (Братислава, Словакия);
- Лудогорец (Болгария);
- Шериф (Молдова);
- БАТЭ (Беларусь);
- Астана (Казахстан);
- Маккаби (Хайфа, Израиль);
- Жальгирис (Литва);
- ХИК (Финляндия);
- Флора (Эстония);
- Шэмрок Роверс (Ирландия);
- Нью-Сейнтс (Уэльс);
- Олимпия (Словения);
- Зрински (Босния и Герцеговина).
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар);
- КИ Клаксвик (Фарерские острова);
- победитель предварительного раунда квалификации ЛЧ;
- Динамо (Тбилиси, Грузия);
- Ракув (Польша);
- Партизани (Албания);
- Хеккен (Швеция);
- Фарул (Румыния);
- Вальмиера (Латвия);
- Балкани (Косово);
- Ларн (Северная Ирландия);
- Урарту (Армения);
- Хамрун Спартанс (Мальта);
- Свифт (Люксембург);
- Струга (Северная Македония).
Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 11/12 и 18/19 июля.
Также сегодня в 16:00 состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В ней примут участие 62 команды, поровну разделенных на сеяных и не сеяных (по 31). Среди самых рейтинговых здесь Дюделанж (Люксембург), Рига (Латвия), Марибор (Словения), Шкендия (Северная Македония).
Матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 13-е и 20-е июля.
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