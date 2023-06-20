Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций

Сегодня, 20-го июня, в 15:00 состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Участие в процедуре примут 29 команд и одна позиция победителя предварительного квалификационного раунда. Участники будут разделены на две группы – сеяные и не сеяные. Каждая сеяная команда получит в соперники не сеяного представителя.

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Сеянные участники:

Ференцварош (Венгрия);

Карабах (Азербайджан);

Слован (Братислава, Словакия);

Лудогорец (Болгария);

Шериф (Молдова);

БАТЭ (Беларусь);

Астана (Казахстан);

Маккаби (Хайфа, Израиль);

Жальгирис (Литва);

ХИК (Финляндия);

Флора (Эстония);

Шэмрок Роверс (Ирландия);

Нью-Сейнтс (Уэльс);

Олимпия (Словения);

Зрински (Босния и Герцеговина).

Не сеянные участники:

Линкольн Ред Импс (Гибралтар);

КИ Клаксвик (Фарерские острова);

победитель предварительного раунда квалификации ЛЧ;

Динамо (Тбилиси, Грузия);

Ракув (Польша);

Партизани (Албания);

Хеккен (Швеция);

Фарул (Румыния);

Вальмиера (Латвия);

Балкани (Косово);

Ларн (Северная Ирландия);

Урарту (Армения);

Хамрун Спартанс (Мальта);

Свифт (Люксембург);

Струга (Северная Македония).

Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 11/12 и 18/19 июля.

Также сегодня в 16:00 состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В ней примут участие 62 команды, поровну разделенных на сеяных и не сеяных (по 31). Среди самых рейтинговых здесь Дюделанж (Люксембург), Рига (Латвия), Марибор (Словения), Шкендия (Северная Македония).

Все участники:

Матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 13-е и 20-е июля.