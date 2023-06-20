Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
При участии Динамо, Астаны, Карабаха и других. Известны пары первого раунда отбора Лиги Чемпионов
Уже через три недели стартует главный футбольный турнир Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
20 июня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2023/24.
Матчи запланированы на 11/12 июля и на 18/19 июля. Победители выходят во второй раунд квалификации, на котором, напомним, уже сыграет вице-чемпион Украины "Днепр-1", а проигравшие команды продолжат выступления в квалификации Лиги Конференций (путь чемпионов).
Итак, в первом раунде квалификации ЛЧ сформированы следующие пары:
- "Хэкен" (Швеция) - ТНС (Уэльс)
- "Балкани" (Косово) - "Лудогорец" (Болгария)
- "Шемрок" (Ирландия) - Победитель предварительного раунда
- "Жальгирис" (Литва) - "Струга" (Сев.Македония)
- "Клаксвик" (Фареры) - "Ференцварош" (Венгрия)
- "Олимпия" Любляна (Словения) - "Валмиера" (Латвия)
- ХИК (Финляндия) - "Ларн" (Сев.Ирландия)
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Карабах" (Азербайджан)
- "Ракув" (Польша) - "Флора" (Эстония)
- "Слован" Братислава (Словакия) - "Свифт" (Люксембург)
- "Фарул" (Румыния) - "Шериф" (Молдова)
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккаби" Хайфа (Израиль)
- "Урарту" (Армения) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
- "Партизани" (Албания) - БАТЭ (Беларусь)
- "Астана" (Казахстан) - "Динамо" Тбилиси (Грузия)
Читайте такжеСостоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Чемпионов
Популярное сейчас
- Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы
- Кошмар Путина и оккупантов стал реальным. ВИДЕО, как американцы взяли в плен российских солдат
- Федерация футбола Мальты: Украина победила благодаря подарку от арбитра
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО