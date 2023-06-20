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При участии Динамо, Астаны, Карабаха и других. Известны пары первого раунда отбора Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Уже через три недели стартует главный футбольный турнир Европы

При участии Динамо, Астаны, Карабаха и других. Известны пары первого раунда отбора Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

20 июня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Матчи запланированы на 11/12 июля и на 18/19 июля. Победители выходят во второй раунд квалификации, на котором, напомним, уже сыграет вице-чемпион Украины "Днепр-1", а проигравшие команды продолжат выступления в квалификации Лиги Конференций (путь чемпионов).

Итак, в первом раунде квалификации ЛЧ сформированы следующие пары:

  • "Хэкен" (Швеция) - ТНС (Уэльс)
  • "Балкани" (Косово) - "Лудогорец" (Болгария)
  • "Шемрок" (Ирландия) - Победитель предварительного раунда
  • "Жальгирис" (Литва) - "Струга" (Сев.Македония)
  • "Клаксвик" (Фареры)﻿ - "Ференцварош" (Венгрия)
  • "Олимпия" Любляна (Словения) - "Валмиера" (Латвия)
  • ХИК (Финляндия) - "Ларн" (Сев.Ирландия)
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Карабах" (Азербайджан)
  • "Ракув" (Польша) - "Флора" (Эстония)
  • "Слован" Братислава (Словакия) - "Свифт" (Люксембург)
  • "Фарул" (Румыния) - "Шериф" (Молдова)
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккаби" Хайфа (Израиль)
  • "Урарту" (Армения) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
  • "Партизани" (Албания) - БАТЭ (Беларусь)
  • "Астана" (Казахстан)﻿ - "Динамо" Тбилиси (Грузия)

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В статье: Лига чемпионов жеребьевка
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