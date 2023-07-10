Старт одного из конкурентов Украины в ТК, потенциальные соперники Зари. О первом квалификационном раунде ЛЧ

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие перемещаются во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.

Все детали борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Уже с этого раунда в борьбу вступает один из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов – Израиль. Его чемпион начнет свой отбор в групповой этап противостоянием с мальтийским "Хамрун Спартанс".

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 11.07.2023

"Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

Также в пяти парах первого квалификационного раунда Лиги чемпионов определяются соперники или потенциальные соперники представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Лига чемпионов. 11.07.2023

"Жальгирис" (Литва) 19:00 "Струга" (Северная Македония) (определяется соперник "Галатасарая" (Турция));

(определяется соперник "Галатасарая" (Турция)); "Шемрок Роверс" (Ирландия) 21:45 "Брейдаблик" (Исландия) (определяется соперник "Копенгагена" (Дания)).

Лига чемпионов. 12.07.2023

"Астана" (Казахстан) 17:00 "Динамо" (Тбилиси, Грузия) (определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) во втором квалификационном раунде Лиги конференций);

(определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) во втором квалификационном раунде Лиги конференций); ХИК (Финляндия) 19:00 "Ларн" (Северная Ирландия) (определяется соперник "Мольде" (Норвегия));

(определяется соперник "Мольде" (Норвегия)); "Фарул" (Румыния) 20:30 "Шериф" (Молдова) (определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов).

Остальные матчи:

Лига чемпионов. 11.07.2023

"Урарту" (Армения) 18:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина);

"Зрински" (Босния и Герцеговина); "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 18:30 "Карабах" (Азербайджан);

"Карабах" (Азербайджан); "Олимпия" (Словения) 21:00 "Валмиера" (Латвия) ;

; "Ракув" (Польша) 21:00 "Флора" (Эстония);

"Флора" (Эстония); "Балкани" (Косово) 21:45 "Лудогорец" (Болгария);

"Лудогорец" (Болгария); КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 "Ференцварош" (Венгрия);

"Ференцварош" (Венгрия); "Партизани" (Албания) 21:45 БАТЭ (Беларусь).

Лига чемпионов. 12.07.2023

"Хеккен" (Швеция) 20:00 "Нью-Сейнтс" (Уэльс);

"Нью-Сейнтс" (Уэльс); "Слован" (Словакия) 21:30 "Свифт" (Люксембург).

Все победители первого квалификационного раунда Лиги чемпионов – это потенциальные соперники "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. "Заре" не выгоден переход из Лиги чемпионов в Лигу Европы или Лигу конференций пяти участников первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с высшим, чем у нее, личным рейтингом - "Ференцварош" (Венгрия), "Карабах" (Азербайджан), "Слован" ( Словакия), "Лудогорец" (Болгария), "Шериф" (Молдова) ("Зари" выгодно их продвижение по сетке Лиги чемпионов).

Все сеяные (в парах выделены не жирным) команды этого раунда (а также "Линкольн Ред Импс" среди не сеяных) имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1", поэтому в случае выхода в групповой этап того же турнира, что и днепряне, будут понижать корзину вице-чемпиона Украины. Эти же команды плюс КИ Клаксвик (Фарерские острова), "Динамо" (Тбилиси, Грузия) и "Брейдаблик" (Исландия) могут понижать корзину "Ворсклы", если окажутся в групповом раунде Лиги конференций (и если туда пройдут полтавчане).