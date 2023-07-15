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Юношеская лига УЕФА: известно, кто стартует от Украины и основные даты
Турнир параллельно с классическими еврокубками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА сезона-2023/2024 продлится с 19-го сентября 2023-го года, когда начнется групповой этап, и до финала четырех, который состоится в швейцарском Ньоне 19—22 апреля 2024-го года, сообщает официальный сайт УАФ.
В 10-м розыгрыше Юношеской лиги УЕФА примут участие 64 команды. Осенью соискателей разделят на два пути: Путь Лиги чемпионов и Путь чемпионов стран. Два пути сольются в один на стадии плей-офф, а именно в стыковых матчах 6-го и 7-го февраля 2024-го года.
Полный список участников будет утвержден 30-го августа, когда завершатся матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.
По пути Лиге чемпионов пойдут 32 юношеские команды, чьи клубы пробьются в групповой этап Лиги чемпионов (донецкий "Шахтер" уже получил это право, днепровский "Днепр-1" имеет шансы на это). Путем чемпионов стран пойдут победители национальных юношеских чемпионатов из 32-х лучших ассоциаций по рейтингу УЕФА, которые не попадут в Путь Лиги чемпионов (в этой ветке выступит львовский "Рух").
Если взрослая команда клуба, который станет чемпионом на юношеском уровне, попадет в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию, освободившееся после нее место на Пути чемпионов стран достанется чемпионам следующих по рейтингу ассоциаций.
Состав групп на Пути Лиги чемпионов повторяет состав групп в Лиге чемпионов. Первые места выйдут непосредственно в 1/8-ю финала, вторые — попадут в стыковые матчи.
Участники Пути чемпионов стран проведут два раунда спаренных матчей на выбывание. Восемь победителей второго раунда попадут в стыковые матчи.
На стадии плей-офф команды проведут одноматчные противостояния на выбывание. В стыковых матчах восемь победителей Пути чемпионов стран примут дома восемь клубов, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов.
Восемь победителей стыковых матчей выйдут в 1/8-ю финала, где их уже будут ждать восемь победителей групп Пути Лиги чемпионов. Полуфиналы и финал пройдут в одном городе.
Путь Лиги чемпионов: групповой этап
Жеребьевка: 31 августа (Монако).
- 1 тур: 19/20 сентября.
- 2 тур: 3/4 октября.
- 3 тур: 24/25 октября.
- 4 тур: 7/8 ноября.
- 5 тур: 28/29 ноября.
- 6 тур: 12/13 декабря.
Путь чемпионов стран
Жеребьевка: 5 сентября (Ньон).
- 1 раунд
- Первые матчи: 4 октября.
- Ответные матчи: 25 октября.
- 2 раунд
- Первые матчи: 8 ноября.
- Ответные матчи: 29 ноября.
- Плей-офф
Жеребьевка стыковых матчей: 19 декабря (Ньон).
- Стыковые матчи: 6/7 февраля.
Жеребьевка плей-офф (с 1/8 финала): 9 февраля (Ньон).
- 1/8 финала: 27/28 февраля.
- 1/4 финала: 12/13 марта.
- 1/2 финала: 19 апреля.
- Финал: 22 апреля.
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