Юношеская лига УЕФА: известно, кто стартует от Украины и основные даты

Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА сезона-2023/2024 продлится с 19-го сентября 2023-го года, когда начнется групповой этап, и до финала четырех, который состоится в швейцарском Ньоне 19—22 апреля 2024-го года, сообщает официальный сайт УАФ.

В 10-м розыгрыше Юношеской лиги УЕФА примут участие 64 команды. Осенью соискателей разделят на два пути: Путь Лиги чемпионов и Путь чемпионов стран. Два пути сольются в один на стадии плей-офф, а именно в стыковых матчах 6-го и 7-го февраля 2024-го года.

Полный список участников будет утвержден 30-го августа, когда завершатся матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

По пути Лиге чемпионов пойдут 32 юношеские команды, чьи клубы пробьются в групповой этап Лиги чемпионов (донецкий "Шахтер" уже получил это право, днепровский "Днепр-1" имеет шансы на это). Путем чемпионов стран пойдут победители национальных юношеских чемпионатов из 32-х лучших ассоциаций по рейтингу УЕФА, которые не попадут в Путь Лиги чемпионов (в этой ветке выступит львовский "Рух").

Если взрослая команда клуба, который станет чемпионом на юношеском уровне, попадет в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию, освободившееся после нее место на Пути чемпионов стран достанется чемпионам следующих по рейтингу ассоциаций.

Состав групп на Пути Лиги чемпионов повторяет состав групп в Лиге чемпионов. Первые места выйдут непосредственно в 1/8-ю финала, вторые — попадут в стыковые матчи.

Участники Пути чемпионов стран проведут два раунда спаренных матчей на выбывание. Восемь победителей второго раунда попадут в стыковые матчи.

На стадии плей-офф команды проведут одноматчные противостояния на выбывание. В стыковых матчах восемь победителей Пути чемпионов стран примут дома восемь клубов, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов.

Восемь победителей стыковых матчей выйдут в 1/8-ю финала, где их уже будут ждать восемь победителей групп Пути Лиги чемпионов. Полуфиналы и финал пройдут в одном городе.

Даты жеребьевок и матчи

Путь Лиги чемпионов: групповой этап

Жеребьевка: 31 августа (Монако).

1 тур: 19/20 сентября.

2 тур: 3/4 октября.

3 тур: 24/25 октября.

4 тур: 7/8 ноября.

5 тур: 28/29 ноября.

6 тур: 12/13 декабря.

Путь чемпионов стран

Жеребьевка: 5 сентября (Ньон).

1 раунд

Первые матчи: 4 октября.

Ответные матчи: 25 октября.

2 раунд

Первые матчи: 8 ноября.

Ответные матчи: 29 ноября.

Плей-офф

Жеребьевка стыковых матчей: 19 декабря (Ньон).

Стыковые матчи: 6/7 февраля.

Жеребьевка плей-офф (с 1/8 финала): 9 февраля (Ньон).