От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард

Безусловно, "Панатинаикос" считается не последней командой в Европе. Более четырех десятков трофеев и финал КЕЧ-1970/71 заставляют уважительно снять шляпу. В то же время такие регалии не должны пугать днепрян — сегодня зеленым трудно дается конкуренция со стороны более богатых Олимпиакоса или ПАОКа, да и вы вряд ли назовете хотя бы двух-трех футболистов с состава. Хорошо, Беньямин Вербич, а дальше?

Возможно, вы удивитесь, но цвета афинян представляет Бернард. Самый дорогой игрок в истории Шахтера, которому в сентябре исполнится всего тридцать один, оказался в среде, где обычно заканчивают карьеру. Хотя на самом деле здесь нет противоречия — бразилец действительно не соответствует высокому уровню. Рассказываем, как бывший участник ЧМ-2014 докатился к Греции и как там себя чувствует.

Бернард не хотел переходить в "Шахтер"

Все отлично помнят, в каких условиях Бернард прибыл в Украину. В 2013-м вингер выиграл Кубок Либертадорес, привлекался в сборную, с которой взял Кубок Либертадорес и имел множество приличных предложений. Самой конкретной была "Боруссия" Дортмунд, которая предложила "Атлетико" Минейро 12 миллионов евро – прогнозировалось, что бразилец заменит перебравшегося в мюнхенскую "Баварию" Марио Гетце.

Когда "Шахтер" выложил на стол 25 миллионов евро, менеджмент "петухов" ошалел и всеми правдами-неправдами отправил Бернарда в Донецк. Ирония судьбы заключается в том, что Генрих Мхитарян, на которого "Боруссия" потом обратила внимание, должен благодарить воспитанника Минейро.

Что касается Бернарда, то он стал полным разочарованием. 28 голов и 25 результативных передач в 157-и встречах не должны замылять глаза — при любой возможности нападающий намекал на будущий уход, пропускал тренировки и портил имидж "оранжево-черных". Об этом в 2015-м рассказал Мирча Луческу:

"Бернард не советует игрокам переходить Шахтера? Так говорит только он. Дуглас Коста – молодой. Алекс Тейшейра – молодой. Все примерно одного возраста. Фред хочет играть всегда. Он и Алекс Тейшейра – лучшие в команде. Бернард должен показывать на поле, что он мужчина. Пока он только плачет и приходит за деньгами. Он страдает? Думаю, мы бы все согласились так страдать за 300 тысяч евро в месяц. Футболист, подписавший контракт, должен его уважать. Даже если он любит не "Шахтер", а "Интер", "Гремио" или "Атлетико". Когда игрок здесь, мне нужен от него максимум. Фернандинью перешел от нас в "Манчестер Сити", а "Виллиан" сейчас играет за Челси. У меня есть другие футболисты, которые скоро будут в европейских топ-клубах: Фред, Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Тайсон. Они могут добиться успеха в любой команде”.

Учитывая, что "Шахтер" давно перестал быть золотой клеткой, риторика Бернарда выглядела максимально плачевно. Паулу Фонсека лучше общался с игроком, однако глобально не контролировал ситуацию — дончане надеялись продать бразильца хотя бы за какие-то деньги и, пожалуй, все-таки выдохнули, когда Бернард наконец-то ушел.

Бернард не оправдал ожиданий в "Эвертоне"

Бразилец достался "Эвертону" травмированным (долго восстанавливалось плечо), в результате чего футболист нуждался в длительной адаптации. Да и вообще мониторинг статистики говорит, что ни в каком сезоне Бернард не был основным — ему удавались определенные эпизоды, однако их регулярность отнюдь не радовала.

Британская публика отметила скорость и мобильность новичка, впрочем, не увидела скилов, заслуживших 120-ти тысяч фунтов стерлингов еженедельно. 8 мячей и 6 ассистов в 84-х поединках — совсем не топово, учитывая, что такую же зарплату имели Виллиан ("Челси"), Рияд Марез ("Манчестер Сити") или Фред ("Манчестер Юнайтед"). В то же время не стоит удивляться — руководство "ирисок" прославилось трансферами сомнительной свежести, так что универсал даже подходил синей части Мерсисайда.

Было ли что-нибудь хорошее? Гол "Ливерпулю" в дерби (2:5) и победный выстрел в кубковой встрече с "Тоттенхэмом" (5:4). И… все. Противоречивое физическое состояние, истощенное микротравмами, неспособность провести хотя бы несколько матчей на стабильном уровне, финансовые условия — основные факторы, почему Бернард постепенно потерял лояльность со стороны Марка Силвы, был не нужен Карло Анчелотти, а Рафаэль Бенитес не стал заниматься делами исполнителя.

Бернард должен был заменить Виллиана, но затормозил из-за денег

В "Эвертоне" дали четко понять, что не рассчитывают на Бернарда. Поэтому начались поиски нового клуба, сопровождаемые вбросами разного качества. СМИ писали о заинтересованности со стороны "Милана", "Ромы" и "Аль-Насра", еще когда поездка в Саудовскую Аравию не считалась мейнстримной. Даже фигурировал "Шахтер" — якобы бразилец должен был заменить Тайсона, который как раз форсировал уход.

Тем не менее, на горизонте появилась "Шарджа" – "ириски" пытались выбить из небедного представителя Объединенных Арабских Эмиратов 8-10 млн. евро, однако после непродолжительных торгов удовлетворились миллионом. Возникли опасения, что переговоры сорвутся, Бернард задержится в Ливерпуле и в ожидании завершения трудового договора будет просто так получать деньги.

Сам Бернард сорвал джекпот – арабы привлекли его 12-ю миллионами евро. Средства солидные, достойные пожертвовать карьерой, но исполнитель по правде и близко не отличался в местном чемпионате. Мы пристально следили за первенством ОАЭ благодаря Ярмоленко, видели тамошний уровень, поэтому очевидно, что высококвалифицированный игрок должен гарантировать результат.

Был ли он у вингера? Если честно то нет. 7+5 – откровенно мало, особенно на фоне вышеупомянутого Ярмоленко (12+6). Бернард выступал отрезками, быстро разочаровался и по окончании розыгрыша 2021/22 остановился в шаге от "Коринтианса". "Мушкетеры" прощались с Виллианом, который параллельно договаривался с "Фулхемом", искали оптимальный вариант на рынке и остановились на кандидатуре Бернарда.

Переход не состоялся — футболист крутил носом, стремился увидеть те же 12 миллионов евро и поэтому прогнозированно не уехал на родину. Более того, его капризность оставила неприятное послевкусие — можно с уверенностью сказать, что в Бразилии парень имеет негативную репутацию и в ближайшее время там не окажется. И хорошо, что Греция подвернулась — фактически это последний шанс, чтобы хоть как-то себя зарекомендовать.

Сейчас будущее Бернарда зависит от "Днепра-1"

Надо сказать, что Бернарда ждали с помпой. Важно, что трансфер в "Панатинаикос" устроил Георгиос Казианис – небезызвестный агент, который плодотворно работал с академией "Аякса" и вел дела Клаудио Раньери в сборной Греции, "Лестере" и "Нанте". Как итог, вингера дорого преподнесли общественности — об этом свидетельствует бешеная зарплата в 2 миллиона евро с возможностью ее поэтапного роста.

Оправданы ли такие деньги? Бернард нашел общий язык с главным тренером Иваном Йовановичем, хорошо ладил в раздевалке и вообще вписался в стартовую обойму. В прошлом сезоне исполнитель появился в 35-ти матчах, выдал 2+5 и провел 2552 минуты (седьмой показатель в команде).

Казалось бы, все неплохо для дебютной кампании, однако на выходе универсал стал объектом справедливой критики. Да, южноамериканец пришел бесплатно, но за 2 миллиона должен дать гораздо больше — он даже не является лучшим ассистентом в "Панатинаикосе".

Понятно, что не все футболисты измеряются сухой статистикой, но в Бернарде видели парня, защищавшего цвета "Шахтера" и "Эвертона", который мог похвастаться ценным опытом, накопленным в Лиге чемпионов. Предполагалось, что на просторах Греции Бернард будет феерить, однако реальность нарисовала совсем другую картину — если и были проблески, достойны хайлайтов на YouTube, то случались крайне редко.

Главная претензия состоит в противоречивом перформансе, но и она не единственная – Бернард по привычке нарушил режим. Бразилец несвоевременно вернулся из отпуска, проигнорировал предупреждение руководства, после чего настроил против себя СМИ.

Извинения особо не помогли — нападающего хотят видеть более решительным, тем, кто компенсирует поведенческие недостатки классом. Так что прямо сейчас идет дискуссия — если "Панатинаикос" не продвинется по квалификации ЛЧ, то зачем держать такой актив? Фанаты растеряны – клуб сделал ставку на Бернарда, не совсем угадал с приглашением, однако отпустил Димитриса Курбелиса – бывший капитан "зеленых" не договорился по деньгам и свободным агентом присоединился к "Трабзонспору".

Так сложилось, что будущее Бернарда полностью зависит от выступлений в еврокубках — уже скоро увидим, каким оно будет.

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