Днепр-1 - Панатинаикос. Предматчевая пресс-конференция Александра Кучера. Прямая видеотрансляция

Во вторник, 25-го июля, "Днепр-1" откроет для себя официальный еврокубковый сезон 2023/24. В то же время, это будет первый в истории "Днепра-1" матч в самом престижном клубном турнире Европы. Хоть и не в основном его раунде.

Накануне игры в пресс-центре стадиона в Кошице, где состоится матч, запланирована пресс-конференция Александра Кучера и одного из игроков "Днепра-1". Начало 20:30.