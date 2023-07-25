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ЛЧ. Трудности Галатасарая в Литве, неприступные для норвежцев финны
Первые матчи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 24 команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выходят в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие переходят в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Базовые даты первых матчей – 25-е и 26-е июля 2023-го года.
ХИК (Финляндия) - "Мольде" (Норвегия) 1:0
Гол: Кескинен 25
ХИК не был фаворитом, но удивил своих болельщиков, букмекеров и немного обрадовал тех, кто следит за украинской Таблицей коэффициентов. Ведь отнял у Норвегии полноценный балл.
Гости во всем были лучше, кроме реализации. 63 процента владения мячом, 14 ударов по воротам и ни одного забитого мяча. Это еще не последнее слово "Мольде" в этом противостоянии, но в ответном матче нужно будет действовать более рационально.
"Жальгирис" (Литва) - "Галатасарай" (Турция) 2:2
Голы: Оевучи 48, Казлаускас 90+2 - Бардакчи 75, Давиршоглу 78
Весь первый тайм звездный "Галатасаарй" "висел" на воротах "Жальгириса". Висел-висел, но не забил. А затем получил холодный душ в начале второй 45-минутки, когда благодаря индивидуальному мастерству забил едва ли не самый креативный игрок литовской команду Оевучи. "Галатасарай" столкнулся с трудностями.
Говорим "звездный", потому что игроки уровня Анхелиньо, Мертенса, Оливейры – это заметные фигуры даже на уровне группы Лиги чемпионов, не говоря уже о втором квалификационном раунде. Однако пока они не максимально сыграны, в чем и был шанс "Жальгириса". "Галатасарай" на классе, на мастерстве забил дважды в течение трех минут (сначала после фланговой подачи ударом головой забил Бардачи, а затем Давиршоглу лучше всех сориентировался в суматохе, возникшей в штрафной площади литовцев), однако "Жальгирис" все равно не сдался. Голом Казлаускаса чемпион Литвы добыл почетную ничью.
Однако в Стамбуле будет очень тяжело.
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