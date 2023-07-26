У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО

Последние дни подарили нам немало тем для разговоров: УПЛ наконец-то получила телепул, хотя он снова не единый, а Днепр-1 дебютировал в Лиге чемпионов с поражения Панатинаикосу, почти лишающего команду Кучера шансов на продолжение борьбы. А уже в четверг свой стартовый матч нового сезона проведет Ворскла: и о сопернике полтавчан в Лиге конференций мы также поговорим в нашем видео. Это Максим Гиленко, и вы смотрите мой блог на канале UA-Футбол. Комментируйте. Реагируйте. Распространяйте!

⏳ Таймкоды:

00:35 УПЛ на старте сезона будут показывать бесплатно

02:40 Почему клубы не согласились на телепул от Руха?

06:01 Какие плюсы и минусы нового телепула УПЛ?

07:48 Где смотреть новый сезон УПЛ?

08:25 Панатинаикос заметно сильнее Днепра-1

09:42 Довбик провалил матч против Панатинаикоса

10:58 Днепр-1 допускает очень простые ошибки в обороне

12:37 Днепру-1 остается бороться за группы ЛЕ и ЛК

13:38 С кем сыграет Ворскла в Лиге конференций