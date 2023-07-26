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У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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О телепуле в УПЛ, Днепре-1 в Лиге чемпионов и сопернике Ворсклы в Лиге конференций

У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО

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Последние дни подарили нам немало тем для разговоров: УПЛ наконец-то получила телепул, хотя он снова не единый, а Днепр-1 дебютировал в Лиге чемпионов с поражения Панатинаикосу, почти лишающего команду Кучера шансов на продолжение борьбы. А уже в четверг свой стартовый матч нового сезона проведет Ворскла: и о сопернике полтавчан в Лиге конференций мы также поговорим в нашем видео. Это Максим Гиленко, и вы смотрите мой блог на канале UA-Футбол. Комментируйте. Реагируйте. Распространяйте!

⏳ Таймкоды:

00:35 УПЛ на старте сезона будут показывать бесплатно
02:40 Почему клубы не согласились на телепул от Руха?
06:01 Какие плюсы и минусы нового телепула УПЛ?
07:48 Где смотреть новый сезон УПЛ?
08:25 Панатинаикос заметно сильнее Днепра-1
09:42 Довбик провалил матч против Панатинаикоса
10:58 Днепр-1 допускает очень простые ошибки в обороне
12:37 Днепру-1 остается бороться за группы ЛЕ и ЛК
13:38 С кем сыграет Ворскла в Лиге конференций

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В статье: канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Igorich (Львів)
26.07.2023 в 14:38
З цим тренером нема шансів ні проти греків, ні проти чехів
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