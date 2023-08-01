Шелаев: В свете новостей о Жироне у Довбика может быть недостаточная мотивация на Панатинаикоса

Экс-хавбек сборной Украины Олег Шелаев высказал мнение, что в свете слухов о приходе в "Жирону" у форварда " Днепра-1 " в ответном матче с "Панатиноикосом" может недоставать мотивации.

"Безусловно, лидером "Днепра-1" в прошлом сезоне был Артем Довбык, но в первой игре против "Панатинаикоса" (1:3) он не смог продемонстрировать на поле той игры, которую ожидали болельщики и тренеры. Его и надежно закрыли оппоненты, и не было его ключевого партнера Александра Пихаленка.

К сожалению, "Днепр-1" очень зависим от Довбика и последние новости или слухи, официально нам еще ничего не сказали, о том, что трансфер в "Жирону" уже на финишной прямой, могут сыграть с Артемом злую шутку. То есть если это действительно так, если не сегодня-завтра Довбик упакует вещи и улетит в Испанию, то у него может быть недостаточная, другая мотивация на игру против "Панатинаикоса".

Нет, не то чтобы я думал, мол, Артем будет играть отбывая номер на поле, нет. Но вы же понимаете, если на кону стоит продолжение карьеры в Европе, то он будет думать дважды идти или нет в жесткую борьбу, например. Отдача будет не максимальной. Игрок будет так или иначе играть осторожно. Кому нужны травмы перед потенциальным и долгожданным трансфером?", - сказал Шелаев.