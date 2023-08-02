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Волынец: Чувствую себя уже получше и надеюсь скоро вернуться в строй

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голкипер "Днепра-1" рассказал о своем состоянии здоровья

Волынец: Чувствую себя уже получше и надеюсь скоро вернуться в строй

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец прокомментировал свое состояние здоровья.

"Чувствую себя уже немного лучше и надеюсь скоро вернуться в строй. Вчера, пока был в больнице, пересмотрел тот эпизод, и вместе с врачом следили за развитием событий в матче.

Ребята молодцы, хорошо играли. Хочу их поблагодарить за поддержку, сейчас это очень важно для меня", - приводит слова Волынцы официальный сайт днепрян.

У Волынца диагностировано сотрясение мозга 3-й степени, также у футболиста достаточно глубокий порез на шее. По последним данным СМИ, полное восстановление займет две-три недели.

Напомним, кипер получил жуткую травму после столкновения с нападающим "Панатинаикоса" Паласиосом во вчерашнем матче Лиги чемпионов и был сразу направлен в больницу в Атенах.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Евгений Волынец СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.08.2023 в 11:00
А чому суддя не вилучив грека у тій ситуації?
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