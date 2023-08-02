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Волынец: Чувствую себя уже получше и надеюсь скоро вернуться в строй
Голкипер "Днепра-1" рассказал о своем состоянии здоровья
Фото: СК Дніпро-1
Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец прокомментировал свое состояние здоровья.
"Чувствую себя уже немного лучше и надеюсь скоро вернуться в строй. Вчера, пока был в больнице, пересмотрел тот эпизод, и вместе с врачом следили за развитием событий в матче.
Ребята молодцы, хорошо играли. Хочу их поблагодарить за поддержку, сейчас это очень важно для меня", - приводит слова Волынцы официальный сайт днепрян.
У Волынца диагностировано сотрясение мозга 3-й степени, также у футболиста достаточно глубокий порез на шее. По последним данным СМИ, полное восстановление займет две-три недели.
Напомним, кипер получил жуткую травму после столкновения с нападающим "Панатинаикоса" Паласиосом во вчерашнем матче Лиги чемпионов и был сразу направлен в больницу в Атенах.
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