Волынец: Чувствую себя уже получше и надеюсь скоро вернуться в строй

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец прокомментировал свое состояние здоровья.

"Чувствую себя уже немного лучше и надеюсь скоро вернуться в строй. Вчера, пока был в больнице, пересмотрел тот эпизод, и вместе с врачом следили за развитием событий в матче.

Ребята молодцы, хорошо играли. Хочу их поблагодарить за поддержку, сейчас это очень важно для меня", - приводит слова Волынцы официальный сайт днепрян.