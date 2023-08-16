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Тренер Марселя - о вылете из ЛЧ: Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше
Французский клуб не прошел квалификацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Марселя" Марселино Тораль прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов. Провансальцы проиграли "Панатинаикосу" по сумме двух матчей.
"Я не жалею о решении заменить вратаря перед серией пенальти. Мы обсуждали это со всем штабом. Нам не повезло с пенальти, Рубен отбил один удар, но мяч все равно попал в ворота.
Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Мы создали много моментов, мы превосходили соперника на протяжении всей игры, даже в дополнительное время, но детали сыграли не в нашу пользу.
В целом по двум играх мы заслужили выход. Надеюсь, что в следующих матчах мы продолжим играть так же. Это будет означать, что мы на правильном пути", – цитирует наставника RMC Sport.
Заметим, что украинский полузащитник Руслан Малиновский оказался вне заявки "Марселя" на оба матча квалификации Лиги чемпионов.
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