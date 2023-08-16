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Тренер Марселя - о вылете из ЛЧ: Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Французский клуб не прошел квалификацию

Тренер Марселя - о вылете из ЛЧ: Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Марселино Тораль прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов. Провансальцы проиграли "Панатинаикосу" по сумме двух матчей.

"Я не жалею о решении заменить вратаря перед серией пенальти. Мы обсуждали это со всем штабом. Нам не повезло с пенальти, Рубен отбил один удар, но мяч все равно попал в ворота.

Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Мы создали много моментов, мы превосходили соперника на протяжении всей игры, даже в дополнительное время, но детали сыграли не в нашу пользу.

В целом по двум играх мы заслужили выход. Надеюсь, что в следующих матчах мы продолжим играть так же. Это будет означать, что мы на правильном пути", – цитирует наставника RMC Sport.

Заметим, что украинский полузащитник Руслан Малиновский оказался вне заявки "Марселя" на оба матча квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Марселино Тораль Марсель
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
16.08.2023 в 14:39
Привіт від Маліни, шакал
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.08.2023 в 13:43
Це тобі за Малиновського .
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