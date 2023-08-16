Тренер Марселя - о вылете из ЛЧ: Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше

Главный тренер "Марселя" Марселино Тораль прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов. Провансальцы проиграли "Панатинаикосу" по сумме двух матчей.

"Я не жалею о решении заменить вратаря перед серией пенальти. Мы обсуждали это со всем штабом. Нам не повезло с пенальти, Рубен отбил один удар, но мяч все равно попал в ворота.

Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Мы создали много моментов, мы превосходили соперника на протяжении всей игры, даже в дополнительное время, но детали сыграли не в нашу пользу.

В целом по двум играх мы заслужили выход. Надеюсь, что в следующих матчах мы продолжим играть так же. Это будет означать, что мы на правильном пути", – цитирует наставника RMC Sport.