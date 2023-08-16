Квалификация ЛЧ. Вылет Марселя, лёгкие прогулки для Браги и ПСВ

Квалификация ЛЧ

Третий раунд, ответные матчи

Путь представителей лиг

ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) - "Брага" (Португалия) 1:4

(Общий счёт – 1:7)

Голы: Раконьяц 40 – Пицци 8, Брума 12, Джало 16, аль-Моатасембелла 20

"Брага" отбила у сербского ТСЦ всякое желание играть в Европе, размазав соперника в первые 20 минут ответной встречи на глазах их собственных болельщиков. У Брумы 1+1, а Рикарду Орта дважды ассистировал партнёрам. В том числе и опытному бойцу Лиги Чемпионов Пицци, который надеется впервые сыграть в самом престижном европейском турнире с родной "Брагой". Но для этого португальцам придётся пройти "Панатинаикос".

"Олимпик" (Франция) - "Панатинаикос" (Греция) 2:1 (пен. 4:5)

(Общий счёт – 2:2)

Голы: Обамеянг 2, 45+1 – Иоаннидис 90+9 (п)

"Марсель" сенсационно покинул квалификацию Лиги Чемпионов, уступив в серии пенальти "Панатинаикосу". После фиаско в Греции с единственным голом от экс-горняка Бернарда "Олимпик" быстро отыгрался во второй встрече. Уже на 2-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт своим голам за новый клуб, откликнувшись на передачу Сарра в контратаке. Французы были безжалостны до перерыва, и сумели забить ещё раз – тот же Обамеянг забил уже с паса Клосса. При этом гости ни разу не пробили даже в сторону ворот Лопеса в первом тайме.

После перерыва "Марсель" заставил понервничать "Велодром", сев в оборону и отдав "Панатинаикосу" инициативу. Гости долго не могли ничего придумать, но пассивность "провансальцев" в конце концов привела к тому, что "зелёные" получили право на пенальти в компенсированное время, и усилиями Иоаннидиса перевели игру в экстра-таймы.

В дополнительное время "Марсель" взялся за голову, но дожать оппонента не успел. В итоге всё решилось в серии пенальти. Марселино прогадал со всем: Гендузи пошёл бить первым пенальтистом и промахнулся, а замена Рубена Бланко на Пау Лопеса не оправдала себя – резервный кипер не смог потащить ни единого 11-метрового. В этом сезоне в "Марселе" не будет ни Малиновского, ни ЛЧ.

"Штурм" (Австрия) - ПСВ (Нидерланды) 1:3

(Общий счёт – 2:7)

Голы: Вик 26 – Верман 32, де Йонг 39, Пепи 85 (п)

Приезд в Австрию закончился для ПСВ лёгкой прогулкой. Вильям Вик ненадолго подарил "Штурму" надежду на камбек в середине первого тайма, открыв счёт на 26-й минуте. Но это только раззадорило нидерландских гостей. Ещё до перерыва Люк де Йонг вернул всё на свои места сначала ассистировав Верману, а затем проведя свой фирменный гол головой. Напоследок отличился дебютным голом за ПСВ Пепи, которому доверили пробитие пенальти незадолго до финального свистка.

"Серветт" (Швейцария) - "Рейнджерс" (Шотландия) 1:1

(Общий счёт – 2:3)

Голы: Кутеса 22 – Таварнье 50

ПСВ поспорит за путёвку в групповой раунд с "Рейнджерс". Шотландцы провели нервную ответную игру в Швейцарии, позволив "Серветту" сравнять счёт в противостоянии в середине первого тайма. Но во втором тайме "Рейнджерс" собрался и быстро вернул себе преимущество благодаря голу капитана Джеймса Таварнье с углового. Показательно, что "Серветт" так и не смог провести финальный штурм, хотя у них было почти 40 минут на то, чтобы сравнять счёт. "Джерс" были на голову выше и заслуженно прошли дальше.