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Плей-офф раунд ЛЧ. Везение Галатасарая и долгожданное возвращение Браги
Португальцы сыграют на групповом этапе впервые за 10 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Квалификация Лиги Чемпионов
Раунд плей-офф. Ответные матчи
Стамбул, Али Сами Йен Спор Комплексы
Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) 2:1
Голы: Икарди 7 (п), Анхелиньо 90+3 – Хестад 66
(Первая игра – 3:2)
"Галатасарай" впервые прошёл раунд плей-офф квалификации, обыграв "Мольде" за счёт многократного преимущества в индивидуальном классе, стандартов и доли везения. В Норвегии фаворита добротно отвозили, но команда Окана Бурука умудрилась приехать в Стамбул с минимальным перевесом, забив трижды с трёх ударов в створ.
Мауро Икарди после 1+1 в первом матче взялся решать исход и ответной встречи. Уже в дебюте Мауро заработал пенальти, который сам же и реализовал, разведя голкипера и мяч по разным углам. После этого турецкая команда наглухо закрылась и ждала финального свистка. И этот подход их едва не погубил.
Во второй половине "Мольде" стал прилично поддавливать, и на 66-й минуте сократил разрыв после оплошности от Актюркоглу. Спустя четверть часа фанаты хозяев были повергнуты в шок – Ветон Бериша сравнял счёт на табло. Впрочем, ненадолго. Норвежский форвард оказался в минимальном офсайде, и "Сарай" пронесло.
Напоследок Анхелиньо в компенсированное время забил гол-близнец мяча Оливейры в первой встрече. Прямым ударом со штрафного испанец зарядил в защитника в стенке, и от того мяч залетел в сетку. "Галатасарай" возвращается в ЛЧ спустя 3 сезона отсутствия. Вопрос лишь в том, что они там забыли с такой игрой.
Галатасарай: Муслера – Боэй, Нельссон, Бардакджи, Анхелиньо – Демирбай (Кутлу, 90), Торрейра – Тете (Бакамбю, 80), Мертенс (Айхан, 70), Актюркоглу (Барыш Йылмаз, 72) – Икарди
Мольде: Карлстрём – Хауган, Бьёрнбек, Эллингсен – Кнудцон (Лёвик, 22, Гредем, 85), Кааса (Хестад, 21), Маннсверк, Брейвик (Эриксен, 76), Хауген – Брюндхильдсен, Эйкрем (Бериша, 76)
Афины, Спирос Луис
Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия) 0:1
Гол: Брума 83
(Первая игра – 1:2)
В третий раз в собственной истории в групповом этапе Лиги Чемпионов сыграет также "Брага". "Оружейники" в доминантной манере провели первую игру, но вовремя не сняв все вопросы, дали "Панатинаикосу" возможность уехать из Португалии с минимальным дефицитом, что было для них сродни чуду.
Встречу в Греции "Брага" вновь начала бодро. Фонте и Абель Руис до перерыва имели по явному голевому шансу, но удар ветерана с углового пришёлся рядом со штангой, а выстрел испанского форварда с последующим добиванием принял на себя голкипер. "Панатинаикос" лишь судорожно забрасывал чужую штрафную кроссами, но никаких угроз это за собой не повлекло.
Почувствовав, что мяч не идёт в ворота, "Брага" стала сушить игру во второй половине. "Панатинаикос" уже чаще подходил к чужим владениям, но кроме пары выигранных верховых мячей в исполнении Яннидиса ничего не проходило. Наконец в концовке греки пошли ва-банк и получили на встречных курсах. Брума здорово открылся в штрафной и после паса Рикарду Орты снял все вопросы о победителе.
Панатинаикос: Бриньоли – Ваяннидис, Едвай (Схенкевелд, 43), Магнуссон, Хуан Карлос – Бернард (Джуричич, 77), Рубен Перес (Гнеда-Черин, 78), Вильена – Паласиос (Канталапьедра, 62), Яннидис, (Шпорар, 62), Манчини
Брага: Матеус – Гомес, Фонте, Ниаките (Саатчи, 49), Марин – Карвальо, Рикарду Орта, Андре Орта (Пицци, 65) – Брума (Оливейра, 88), Абель Руис (Банза, 88), Джало (Саласар, 65)
Удаление: Хуан Карлос 90 (вторая жёлтая)
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