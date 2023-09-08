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Сергей Ковалец: В прошлом сезоне ЛЧ Шахтер недооценивали - сейчас недооценки не будет
Шахтер должен быть готов к матчам психологически и физически
shakhtar.com
Известный украинский тренер Сергей Ковалец оценил перспективы "
"Когда "Шахтер" возглавил Игор Йовичевич, украинскую команду где-то недооценивали. Шок от войны, ушел главный тренер, разбежались легионеры, осталась молодежь, а комплектация происходила фактически уже в разгар чемпионата. Вспомните стартовый матч с "Лейпцигом" — 4:1 в Германии! Но сейчас недооценки, на мой взгляд, точно не будет. "Шахтер" снова на слуху, чего стоит только трансфер Мудрика в "Челси" за 100 миллионов евро.
Важно, чтобы сам "Шахтер" был готов к матчам психологически и физически. Ведь когда мы начинаем говорить об общеизвестных проблемах: войне, тяжелых переездах, мы сами ставим себя в положение, что нам будет трудно, что мы нуждаемся в особом отношении к себе, форе. Считаю, все должно быть наоборот — двойная мотивация, желание доказать себе, что безвыходных ситуаций не бывает", - сказал Ковалец.
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