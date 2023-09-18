Янг Бойз — РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2023

Чемпионы Швейцарии возвращаются в Лигу Чемпионов и впервые за два года сыграют в групповом этапе. И в первом же матче им будет противостоять серьезный противник. "Янг Бойз" и "Лейпциг" очень похожи по стилю игры, поскольку играют преимущественно на безудержную атаку чужих ворот, поэтому болельщики точно не будут скучать.

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Лига Чемпионов. Группа G. 1 тур

Берн. Стадион "Ванкдорф"

Арбитр в поле — Энеа Джорджи (Албания)

"Янг Бойз" 19:45 "РБ Лейпциг"

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Новости "Янг Бойз"

"Пчелы" в очередной раз завоевали "золото" швейцарской Суперлиги. И все благодаря Рафаэлю Вики, который ранее был известен выступлениями за "Вердер" и "Гамбург". 46-летний тренер пришел из американского "Чикаго Файр" в тот момент, когда после четырех чемпионств подряд "Янг Бойз" заняли лишь третью строчку таблицы. Его опыт и ставка на атаку помогли футболистам в пятый раз за последние 6 лет поднять трофей над головой. Однако команду покинула главная звезда — Фабиан Ридер перешел в "Ренн" за 15 миллионов евро.

Два последних выступления швейцарцев в групповом этапе Лиги Чемпионов закончились неудачно — 4-е место и вылет из группы. Поэтому новый розыгрыш может принести другой результат (если, конечно, тренерский замысел Вики удастся). Тем более, что жребий в еврокубках был достаточно удачным и можно побороться как минимум за третье место.

Ориентировочный состав "Янг Бойз": Расьоппи, Джанко, Бенито, Али, Перссон, Лаупер, Угринич, Имери, Ридер, Иттен, Элип

Новости "РБ Лейпцига"

Ситуация в "Лейпциге" после ухода Нагельсмана стала довольно турбулентной. Джесси Марш и Доменико Тедеско, несмотря на разные результаты в Бундеслиге, провалили еврокубки. В первом случае был вылет в Лигу Европы, а во втором были бесславные 7:0 во втором матче 1/8 финала против "Манчестер Сити". Поэтому все надежды сейчас возлагаются на Марко Розе. Он решил не повторять чужие уроки и взялся за дело: "бронза" прошлого сезона, удачный старт “красных быков” в новом розыгрыше и разгром "Баварии" в Суперкубке Германии.

Похоже, уход Доминика Собослаи не сильно отразился на результатах, поскольку венгерская сила Гулачи и Орбана помогает команде добиваться успеха. Как знать, возможно, она поможет и в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Да и без Нкунку и Гвардиола придется перестраивать игру, однако Марко Розе прекрасно чувствует стиль саксонцев и вполне способен вновь вывести команду в плей-офф.

Ориентировочный состав "РБ Лейпцига": Бласвих, Хенрикс, Симакан, Лукеба, Раум, Шлагер, Кампль, Симонс, Форсберг, Вернер, Опенда

“Янг Бойз”-”РБ Лейпциг”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые играют между собой в рамках официальных поединков.

“Янг Бойз”-”РБ Лейпциг”. Последние матчи команд

"Янг Бойз" прекрасно играют во внутренних соревнованиях — в прошлой игре кубка страны "пчелы" одолели "Ксамакс" 1:0, а в чемпионате минимально переиграли "Серветт". Перед групповым этапом Лиги Чемпионов швейцарцы выбили "Маккаби" — 0:0 в Хайфе и 3:0 в Берне.

"РБ Лейпциг" чрезвычайно мощно начал сезон и проиграл в Бундеслиге только "Байеру". Два последних поединка саксонцев закончились победами над "Аугсбургом" и "Унионом" с одинаковым счетом — 3:0.

“Янг Бойз”-”РБ Лейпциг”. Турнирное положение команд

Путь обеих команд в квартете G только начинается. Однако немцы являются фаворитами группы (вместе с "Манчестер Сити"), а швейцарская команда пока рассматривается разве что как претендент на Лигу Европы.

“Янг Бойз”-”РБ Лейпциг”. Ставка и коэффициенты

“Янг Бойз”-”РБ Лейпциг”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "РБ Лейпцига" 2:0. Немцы значительно выше классом. Несмотря на то, что "Янг Бойз" будут играть матч на своем поле, вряд ли они смогут что-то противопоставить подопечным Марко Розе. Поэтому прогнозируем уверенную победу "красных быков".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.