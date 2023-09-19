  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сегодня Шахтер U19 начнет свой путь в Юношеской лиге УЕФА
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Шахтер U19 начнет свой путь в Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Матч против сверстников из Порту

Сегодня Шахтер U19 начнет свой путь в Юношеской лиге УЕФА

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19-го сентября 2023-го года, юношеская команда "Шахтера" начнет свой путь в Юношеской лиге УЕФА. Собственно, турнир повторяет сетку Лиги чемпионов: команды разбиты на группы так же, как и на взрослом уровне. Кроме "Порту", в одной группе с "Шахтером" играют "Барселона" и "Антверпен".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в Германии, в городе Гамбург, в 14.00. Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на YouTube.

Юношеская лига УЕФА. Группа Н.
Первый тур. 14:00

"Шахтер" U19 – "Порту" U19

Весной борьбу в турнире продолжат две первые команды группы. Лидер турнирной таблицы пройдет сразу в 1/8-ю финала, а второе место сыграет в стыковых матчах.

Добавим также, что в турнире от Украины играет и "Рух" U19. Он идет по пути чемпионов, который осенью не пересекается с путём участников группового этапа. Весной команды из обоих путей сформируют одну сетку плей-офф.

По теме
yellow-arrow
Герой против Шахтера закончил на футбольных задворках, а затем стал рэпером. История падения Джексона Мартинеса
yellow-arrow
Перед матчем Лиги чемпионов Барселона - Антверпен клубы обсудят трансфер молодого полузащитника бельгийцев
yellow-arrow
Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юношеская Лига УЕФА Шахтер U19 (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде