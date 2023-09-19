Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Шахтер U19 начнет свой путь в Юношеской лиге УЕФА
Матч против сверстников из Порту
shakhtar.com
Сегодня, 19-го сентября 2023-го года, юношеская команда "Шахтера" начнет свой путь в Юношеской лиге УЕФА. Собственно, турнир повторяет сетку Лиги чемпионов: команды разбиты на группы так же, как и на взрослом уровне. Кроме "Порту", в одной группе с "Шахтером" играют "Барселона" и "Антверпен".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч состоится в Германии, в городе Гамбург, в 14.00. Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на YouTube.
Юношеская лига УЕФА. Группа Н.
Первый тур. 14:00
"Шахтер" U19 – "Порту" U19
Весной борьбу в турнире продолжат две первые команды группы. Лидер турнирной таблицы пройдет сразу в 1/8-ю финала, а второе место сыграет в стыковых матчах.
Добавим также, что в турнире от Украины играет и "Рух" U19. Он идет по пути чемпионов, который осенью не пересекается с путём участников группового этапа. Весной команды из обоих путей сформируют одну сетку плей-офф.
Популярное сейчас
- Бил лежачих, наступал на Месси, нырял в финале ЛЧ: Шахтер сыграет против главного злодея эпохи
- Официально. УАФ объявила о месте проведения следующего домашнего матча сборной Украины
- Циганков и Довбик разрывают Гранаду, уверенная победа Динамо, трансферный бан для Руха. Главные новости за 18 сентября
- Шахтер добирался до места проведения домашнего матча Лиги чемпионов более восьми часов
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
Новости по теме
- 10:32 Украинские Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
- 22:40 Зарубежные 193 сантиметра в 15 лет. ВИДЕО гола, который выбил Шахтер из Юношеской лиги УЕФА
- 21:09 Зарубежные Рух в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: когда жеребьевка, потенциальные соперники и дата матча