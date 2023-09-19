Сегодня Шахтер U19 начнет свой путь в Юношеской лиге УЕФА

Сегодня, 19-го сентября 2023-го года, юношеская команда "Шахтера" начнет свой путь в Юношеской лиге УЕФА. Собственно, турнир повторяет сетку Лиги чемпионов: команды разбиты на группы так же, как и на взрослом уровне. Кроме "Порту", в одной группе с "Шахтером" играют "Барселона" и "Антверпен".

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Матч состоится в Германии, в городе Гамбург, в 14.00. Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на YouTube.

Юношеская лига УЕФА. Группа Н.

Первый тур. 14:00

"Шахтер" U19 – "Порту" U19

Весной борьбу в турнире продолжат две первые команды группы. Лидер турнирной таблицы пройдет сразу в 1/8-ю финала, а второе место сыграет в стыковых матчах.

Добавим также, что в турнире от Украины играет и "Рух" U19. Он идет по пути чемпионов, который осенью не пересекается с путём участников группового этапа. Весной команды из обоих путей сформируют одну сетку плей-офф.