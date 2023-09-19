Келси забил в своем стартовом матче ЛЧ за Шахтер. ВИДЕО

"Шахтер " стартовал в группе ЛЧ с условно домашнего матча против "Порту" в Гамбурге.

Старт вышел не самым удачным – к 65-й минуте "горняки" горят со счетом 1:3.

Единственный гол в составе "Шахтера" забил 19-летний венесуэлец Кевин Келси, который вышел в стартовом составе "горняков".

Нападающий проводит дебютный матч в турнире.

В общей сложности это 7-й гол футболиста в 23 матчах за донецкий клуб, также в его активе 2 ассиста.