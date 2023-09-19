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Келси забил в своем стартовом матче ЛЧ за Шахтер. ВИДЕО
Несмотря ни на что, парень продолжает забивать
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Старт вышел не самым удачным – к 65-й минуте "горняки" горят со счетом 1:3.
Единственный гол в составе "Шахтера" забил 19-летний венесуэлец Кевин Келси, который вышел в стартовом составе "горняков".
Нападающий проводит дебютный матч в турнире.
В общей сложности это 7-й гол футболиста в 23 матчах за донецкий клуб, также в его активе 2 ассиста.
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