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Френки де Йонг оценил игру Феликса и Канселу за Барселону
Барселона победила 5:0 в первом матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Антверпеном" (5:0) рассказал о пользе, которую приносят арендованные новички команды нападающий Жоау Феликс и защитник Жоау Канселу.
"Мы очень хорошо стартовали в этой кампании Лиги чемпионов по сравнению с двумя предыдущими. Если мы будем делать то, что мы знаем и что нам необходимо, и будем делать это хорошо - тогда мы сможем достичь результатов в этом сезоне.
Жоау Феликс - очень качественный игрок, он действительно талантлив. И он это демонстрирует. Если он продолжит работать в том же духе, то будет делать разницу в пользу нашей команды.
Жоау Канселу - защитник, но он часто перемещается в полузащиту. Это одно из его значимых качеств. В атаке он приносит команде много пользы. Мы начали хорошо, но нам еще многое предстоит сделать - сейчас не время говорить о долгосрочных целях", - приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.
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