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Бенфика — Ред Булл Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Лиги Чемпионов 20 сентября
Фото: https://twitter.com/SLBenfica
Чемпионы Португалии начинают путь в непростой группе, однако шансы на выход в плей-офф есть. Для этого нужно удачно стартовать в первом поединке. Удастся ли хозяевам поля остановить быков и одержать желанную победу на старте группового этапа?
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Поединок "Бенфика" — "Ред Булл Зальцбург" состоится в среду, 20 сентября, на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.
Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.
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