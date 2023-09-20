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Бенфика — Ред Булл Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Лиги Чемпионов 20 сентября

Бенфика — Ред Булл Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото: https://twitter.com/SLBenfica

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионы Португалии начинают путь в непростой группе, однако шансы на выход в плей-офф есть. Для этого нужно удачно стартовать в первом поединке. Удастся ли хозяевам поля остановить быков и одержать желанную победу на старте группового этапа?

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Поединок "Бенфика" — "Ред Булл Зальцбург" состоится в среду, 20 сентября, на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.

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Трансляция матча Бенфика — Ред Булл Зальцбург
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Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Зальцбург (Австрия) Лига чемпионов Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
20.09.2023 в 13:28
зачем это смотреть ?
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