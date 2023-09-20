Бенфика — Ред Булл Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Чемпионы Португалии начинают путь в непростой группе, однако шансы на выход в плей-офф есть. Для этого нужно удачно стартовать в первом поединке. Удастся ли хозяевам поля остановить быков и одержать желанную победу на старте группового этапа?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Бенфика" — "Ред Булл Зальцбург" состоится в среду, 20 сентября, на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Бенфика — Ред Булл Зальцбург Смотреть трансляцию

Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.