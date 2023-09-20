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Галатасарай – Коппенгаген. 2:2. Турки с датчанами лучшего не выявили – Видео обзор матча
Тете был признан лучшим игроком матча
Фото: https://twitter.com/GalatasaraySK
"Галатасарай" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего и сыграли в результативную ничью, завершившуюся счетом 2:2.
Лучшим игроком матча был признан старый знакомый для украинских зрителей Тете, который отдал результативный пас и забил гол, который спас своему клубу ничью.
Лига чемпионов групповой этап 1-й тур
Галатасарай – Копенгаген 2:2
Голы: 86' С. Бое 88' Тете – 35' М. Эльюнусси 58' Д. Гонсалвеш
Удаления: 73' Элиас Желерт (Копенгаген)
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