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Галатасарай – Коппенгаген. 2:2. Турки с датчанами лучшего не выявили – Видео обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тете был признан лучшим игроком матча

Галатасарай – Коппенгаген. 2:2. Турки с датчанами лучшего не выявили – Видео обзор матча

Фото: https://twitter.com/GalatasaraySK

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"Галатасарай" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего и сыграли в результативную ничью, завершившуюся счетом 2:2.

Лучшим игроком матча был признан старый знакомый для украинских зрителей Тете, который отдал результативный пас и забил гол, который спас своему клубу ничью.

Лига чемпионов групповой этап 1-й тур

Галатасарай – Копенгаген 2:2

Голы: 86' С. Бое 88' Тете – 35' М. Эльюнусси 58' Д. Гонсалвеш

Удаления: 73' Элиас Желерт (Копенгаген)

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В статье: Копенгаген Лига чемпионов Галатасарай (Стамбул)
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