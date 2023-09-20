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Очередная ошибка Онана стоила Манчестер Юнайтед гола – Видео
Тревожная тенденция сохраняется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" на 28-ой минуте пропустил от "Баварии" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ошибкой отметился Андре Онана – именно она и привела к голу.
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Напомним, что за Онана отдали около 50 миллионов евро прошлым летом. Ради Андре не стали продлевать контракт с Давидом Де Хеа.
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