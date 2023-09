Мюллер повторил уникальное достижение Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер одержал сотую победу в Лиге чемпионов за один клуб. Он стал третьим игроком в истории, которому покорилось это достижение. Ранее 100 побед в Лиге чемпионов достигали Криштиану Роналду (115) и Икер Касильяс (101).

Напомним, в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3. В следующем туре "Бавария" встретится с "Копенгагеном", а "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Галатасараем".

Мюллер выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие 5 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 результативной передачей.

