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Мюллер повторил уникальное достижение Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Мюллер выступает за Баварию с 2009 года

Мюллер повторил уникальное достижение Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер одержал сотую победу в Лиге чемпионов за один клуб. Он стал третьим игроком в истории, которому покорилось это достижение. Ранее 100 побед в Лиге чемпионов достигали Криштиану Роналду (115) и Икер Касильяс (101).

Напомним, в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3. В следующем туре "Бавария" встретится с "Копенгагеном", а "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Галатасараем".

Мюллер выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие 5 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 результативной передачей.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов
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