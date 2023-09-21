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Мюллер повторил уникальное достижение Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Мюллер выступает за Баварию с 2009 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер одержал сотую победу в Лиге чемпионов за один клуб. Он стал третьим игроком в истории, которому покорилось это достижение. Ранее 100 побед в Лиге чемпионов достигали Криштиану Роналду (115) и Икер Касильяс (101).
Напомним, в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3. В следующем туре "Бавария" встретится с "Копенгагеном", а "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Галатасараем".
Мюллер выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие 5 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 результативной передачей.
Thomas Müller becomes the third player in Champions League history to reach 100 wins in the competition after Cristiano Ronaldo (115) and Iker Casillas (101) pic.twitter.com/sFPVn2rxtH— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 20, 2023
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