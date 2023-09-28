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Чигринский: Против Барселоны - для меня это будет не просто матч
Когда-то Дмитрий год провел в составе каталонской команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "
"Конечно, с "Барселоной" для меня будет не просто игра. Но после стольких лет вернуться на этот уровень Лиги чемпионов... Будут разговоры, это "Барселона", но команда изменилась, они прошли определенный путь. Тогда "Барселона" была топ, а последние годы они проходили некий кризис.
Но это не просто матч для меня. Хави? Думаю, он скажет что-то приятное. Мы с ним хорошо общались, поэтому уверен, что он меня хорошо поприветствует", – сказал Чигринский.
Напомним, что в "Барселоне" Чигринский провел один сезон (2009/10), после чего вернулся в "Шахтер".
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