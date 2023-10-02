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ПСВ — Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
ПСВ — Севилья. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Лиги Чемпионов 3 октября
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP
Клуб из Эйндховена не смог ничего противопоставить "Арсеналу" в прошлом туре. Однако на этом испытания для "ПСВ" не заканчиваются, ведь теперь у него будут гостить подопечные Хоэ Луиса Мендилибара. Удастся ли вице-чемпиону Нидерландов удержаться на этот раз?
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Поединок "ПСВ" — "Севилья" состоится во вторник, 3 октября, на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.
Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.
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