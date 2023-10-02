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Манчестер Юнайтед – Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Противостояние "дьяволов" и "львов"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" после проигранного матча в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов не может позволить себе очередную потерю очков, если хочет выходить в плей-офф этого турнира. "Галатасарай" уже показал свой характер против "Копенгагена", спасая ничью 2:2 на последних минутах. По силам ли им отобрать очки у кризисной команды тен Хага?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 3 октября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 6.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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