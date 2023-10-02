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Зальцбург - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Зальцбург - Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол "

Зальцбург - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Зальцбург" в первом туре шокировал "Бенфику", одержав победу на ее поле. Это неплохая основа для того, чтобы штурмовать одно из двух проходных мест в турнирной таблице. Действительно ли "быки" имеют такие амбиции – покажет домашний матч второго тура против "Реал Сосьедад".

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Матч состоится во вторник, третьего октября, в 19:45. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

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Трансляція матчу Зальцбург - Реал Сосьєдад
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В статье: Зальцбург (Австрия) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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