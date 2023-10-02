Зальцбург - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Зальцбург" в первом туре шокировал "Бенфику", одержав победу на ее поле. Это неплохая основа для того, чтобы штурмовать одно из двух проходных мест в турнирной таблице. Действительно ли "быки" имеют такие амбиции – покажет домашний матч второго тура против "Реал Сосьедад".

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Матч состоится во вторник, третьего октября, в 19:45. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

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