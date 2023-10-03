ПСВ — Севилья. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 03.10.2023

Подопечные Петера Боша откровенно провалили стартовый поединок в групповом раунде Лиги Чемпионов. Они ничего не смогли противопоставить "Арсеналу", который забил 4 безответных мяча. Однако матч с "нервионцами" должен стать значительно результативнее для вице-чемпиона Нидерландов.

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Лига Чемпионов. Группа B. 2 тур

Эйндховен. Стадион "Филипс"

Арбитр в поле — Даниэле Орсато (Италия)

"ПСВ" 22:00 "Севилья"

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Новости "ПСВ"

В прошлом сезоне "красно-белые" не смогли добраться до групповой стадии, проиграв в двухматчевом противостоянии "Рейнджерс" в раунде плей-офф. Поэтому нидерландцы должны были довольствоваться выступлением в Лиге Европы. Однако в этом турнире "ПСВ" имел заметные успехи: он вышел со второго места в группе с "Арсеналом", "Буде-Глимт" и "Цюрихом". Однако дальше у команды возникли проблемы: на стадии стыковых матчей "фермеры" уступили "Севилье" со счетом 3:2 (3:0, 2:0).

На этот раз команда пробилась в Лигу Чемпионов напрямую, поскольку получила серебряные медали в Эредивизи. Хотя в группу B попали прошлогодние обидчики, подопечные Петера Боша готовы к такому вызову. Тем более, что форму нидерландцы набрали отличную — именно "ПСВ" является действующим лидером чемпионата с семью победами в семи турах.

Ориентировочный состав "ПСВ": Бенитес, Теза, Белла-Кочап, Боскальи, ван Анголт, Веерман, Бакайоко, Тиллман, Сайбари, Ланг, де Йонг

Новости "Севильи"

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара изрядно пошумели в Европе в прошлом сезоне — им покорилась Лига Европы. Однако попали они туда из Лиги Чемпионов, где заняли третье место в группе G и пропустили вперед "Манчестер Сити" и дортмундскую "Боруссию". После напряженных стыковых матчей с "ПСВ" "нервионцы" выбили из ЛЕ "Фенербахче", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". А в финальном поединке в Будапеште переиграли "Рому" в серии пенальти.

Несмотря на крайне плохое выступление в Ла Лиге в прошлом сезоне (лишь 12-е месте), именно благодаря победе во втором по значению евротурнире "Севилья" снова получила слот в групповом раунде Лиги Чемпионов. Однако в этом сезоне группа несколько легче (хотя и фаворитом в ней, вполне очевидно, является лондонский "Арсенал"). Надеемся, что слабое выступление в чемпионате Испании не помешает "севильцам" показать все их лучшие качества на поле.

Ориентировочный состав "Севильи": Нюланд, Педроса, Рамос, Баде, Санчес, Соу, Жордан, Ламела, Ракитич, Окампос, Лукебакио

“ПСВ”-”Севилья”. Статистика личных встреч

Эти команды встречаются уже не впервые. В прошлом сезоне они играли в Лиге Европы на стадии стыковых матчей. Однако по итогам двухматчевого противостояния в 1/8 финала прошла "Севилья" — 3:0 на "Рамон Санчес Писхуан" и 2:0 на "Филипсе". Кстати, ответный матч также судил Даниэле Орсато, поэтому работа на поединке этих команд (уже в Лиге Чемпионов) станет второй в истории и для него.

“ПСВ”-”Севилья”. Последние матчи команд

"ПСВ" продолжает собственную победную серию в Эредивизие. В последних 6 поединках чемпионата "фермеры" забивали минимум 3 мяча в ворота соперников.

В чемпионате дела "Севильи" идут не очень. Да, были разгром "Альмерии" и минимальное преимущество над "Лас-Пальмасом", но это были лишь два трехочковых поединка для подопечных Хосе Луиса Мендилибара.

“ПСВ”-”Севилья”. Турнирное положение команд

Сейчас в группе B "ПСВ" занимает последнее место. Однако турнир только начался и мы надеемся, что команда Петера Боша сможет оправиться от тяжелого результата с лондонским "Арсеналом" и получить первые очки в Лиге Чемпионов. Именно это удалось "Севилье", которая в 1-м туре разошлась миром с французским "Лансом".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 1 1 0 0 4-0 +4 3 2 "Севилья" 1 0 1 0 1-1 0 1 3 Ланс 1 0 1 0 1-1 0 1 4 ПСВ 1 0 0 1 0-4 -4 0

“ПСВ”-”Севилья”. Ставка и коэффициенты

“ПСВ”-”Севилья”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Красно-белые" удачно играют на своем поле, поэтому команда однозначно будет играть уверенно. Нидерландцы помнят домашние 2:0 над "Севильей" в стыковых матчвх ЛЕ и это только добавляет мотивации. Однако испанцы являются сильным соперником, который не уйдет с поля без забитого мяча. Поэтому прогнозируем мировую на стадионе "Филипс".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.