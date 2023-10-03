Марк ван Боммел: 0:0 с Шахтером будет лучше, чем 4:4

Главный тренер "Антверпена" Марк ван Боммел пообщался с прессой накануне матча второго тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

- Вы уже определились с тактикой на матч против "Шахтера"? Как оцените тактический арсенал "Антверпена" относительно других команд?

- Каждый соперник – особенный. Важно подбирать технику под каждого соперника. Мы видим примеры "Барселоны" и "Манчестер Сити". У них другой уровень игроков, чем у нас, но они также ищут слабые места в обороне соперника. Это всегда командная работа по тактике и стратегии. Важно упорно работать над тактикой. Не всегда все срабатывает быстро. Иногда процесс может идти медленнее, но стабильнее. Но всегда – это работа команды.

Я уверен и позитивно настроен перед завтрашним матчем. Убежден, что игра "Антверпена" подарит позитив.

- Идут разговоры о том, что для "Антверпена" третье место в группе будет хорошим результатом. Что вы скажете по этому поводу?

- У нас сильная группа, три серьезных соперника. Это впервые мы вышли в основную сетку Лиги чемпионов. Это очень серьезный уровень для команды. Клуб делает все для того, чтобы мы играли и побеждали. Тем более мы будем играть дома, на своей территории. Перед своей публикой. Это всегда добавляет больше шансов на победу. Я доверяю своей команде. Будем делать все, чтобы достичь положительного результата. Для нас счет 0:0 будет лучше, чем 4:4.

Напомним, что игра Лиги чемпионов "Антверпен" – "Шахтер" начнется среду, четвертого октября, в 19:45.