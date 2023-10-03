ЛЧ. Унион - Брага 2:3. Камбэк на 90+4 минуте

“Унион” выигрывал 2:0, но умудрился остаться без очков, и продлить свою серию поражений уже до шести матчей. Берлинцы хорошо действовали на контратаках, но дважды пропустили от “Браги” после угловых. Гол Брумы можно даже назвать небольшим шедевром. Исход игры решил мяч Каштру на 90+4 минуте.

Болельщики “Униона” дали понять УЕФА и руководству своему клубу, что они думают о переезде на “Олимпиаштадион”, но 70-тысячник, на котором играет свои матчи “Герта”, он заполнили, и поддержка “железных” была прекрасной. Но она не помогла “Униону” победить.

Во втором туре подряд “Унион” пропускает решающий гол за несколько секунд до финального свистка. И если в игре с “Реалом” берлинцам оставалось только развести руками – на положительный результат они точно не наиграли, то поражение в первой исторической домашней игре Лиги чемпионов имеет сильный привкус горечи.

“Унион” выигрывал 2:0. “Брага” играла с высокой линией обороны, что было довольно-таки смело против такой вертикальной команды как “Унион”. План был рискованный, и уже на четвертой минуте хозяева забили гол после быстрого выпада (Гозенс), но он был отменен из-за офсайда. Затем был выход один на один Беренса, и еще пару офсайдов на грани. Но “Брага” не отказывалась от своего плана. И в итоге дважды пропустила. Дважды забил Шеральдо Беккер. Сначала капитан “Униона” оторвался от всех после паса Крала, а затем воспользовался передачей Тузара. Играла бы “Брага” глубже – этих голов не было бы. Но гости не отказывались от своего стиля, и все-таки взяли три очка.

Начало камбэку положил центрбек Сику Ньякате, сыграв на добивании. Это был конец первого тайма, а после перерыва “Брага” забила еще один мяч. Красивый розыгрыш углового. Орта получил мяч от угла у полукруга штрафного и дал пас под удар Бруме – 2:2.

“Унион” был некоторое время был растерян, но затем команда Урса Фишера пришла в себя, и создала до конца игры несколько шансов, но ударам Фолланда, Беккера и Ааронсона не хватало точности. Как нужно забивать голы в конце матча продемонстрировал 35-летний ветеран Андре Каштру, отправив с 25 метров мяч в нижний угол.

Лига чемпионов, группа C, второй тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Унион” – “Брага” 2:3

Голы: Беккер 30, Беккер 37 – Ньякате 41, Брума 51, Каштру 90+4

“Унион”: Реннов – Духи, Бонуччи, Лейте – Юранович, Тузар (Лаидуни 63), Крал, Гозенс (Руссийон 86) – Беккер, Хаберер (Ааронсон 81) – Беренс (Фолланд 63)

“Брага”: Матеус – Борха (Марин 73), Ньякате, Саатчи, Мендес (Каштру 86) – Аль-Мусрати, Салазар (Моутинью 73) – Брума, Орта (Карвалью 83), Джало (Руис 83) – Банза

Предупреждения: Бонуччи 13, Лейте 54 – Орта 13, Банза 46, Салазар 72