Реал Сосьедад впервые за двадцать лет победил в основной сетке Лиги чемпионов. Пострадал Зальцбург

В первом туре "Реал Сосьедад" в матче против "Интера" создал немало моментов, но забил только один гол и не победил. В клубе были разочарованы таким результатом, проведя обстоятельный анализ. И вот следствие. В матче против "Зальцбурга" – пять ударов в створ, два гола, сухая победа.

Всё очень четко. Баски забивали благодаря скорости и обманчивым маневрам. Результативные удары Оярсабаля и Мендеса не были сильными, но были направлены в те точки, куда ни вратарь, ни защитники уже не могли добраться априори. А "Зальцбург" в это время транжырил. Особенно Конате, которого тренер убрал к чертям с поля в перерыве.

Переломный момент мог состояться в начале второго тайма, когда арбитр сначала указал на одиннадцатиметровую отметку после контакта между Ремиро и Шимичем. Но после пристальных просмотров зафиксировали фол именно со стороны игрока "Зальцбурга" – он наступил на ногу вратарю.

В конце концов, во втором тайме было еще два или три момента, в которых хозяева выпрашивали пенальти. А так, чтобы самим акцентированно создавать что-то с игры – разве что на последних минутах (момент Шимича), когда уже поражение было неизбежным. После выездного успеха с "Бенфикой", "Зальцбург" терпит болезненную неудачу дома.

"Реал Сосьедад" победил в основной сетке Лиге чемпионов впервые за последние двадцать лет. Последний подобный успех состоялся осенью 2003-го года на поле "Галатасарая".

Лига чемпионов. Группа D. Второй тур

Австрия. Зальцбург. Стадион "Зальцбург"

Арбитр в поле – Бартош Франковский (Польша)

"Зальцбург" – "Реал Сосьедад" 0:2

Голы: Оярсабаль 7, Мендес 27

"Зальцбург": Шлагер – Дедич, Соле (Байду 46), Павлович, Терзич – Бидструп (Капальдо 65), Глух (Сучич 78), Гурна-Дуат, Чергорд (Амакнва 46) – Конате (Ратков 46), Шимич

"Реал Сосьедад": Ремиро – Муньос, Ле Норман (Пачеко 46), Субельдия, Траоре (Элустондо 84) – Барренечеа (Фернандес 63), Субименди, Мерино, Мендес (Туррьентес 82) – Кубо (Шо 63),

Предупреждения: Соле 41, Павлович 77, Штрубер 77 (вне поля), Байду 89 – Ле Норман 15, Мендес 59