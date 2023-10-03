ЛЧ. ПСВ — Севилья 2:2. И все перевернулось с ног на голову

Полный стадион "Филипс" наблюдал за первым домашним матчем Лиги Чемпионов для "ПСВ". Конечно, команда Петера Боша не имела ни единого шанса в предыдущем туре, но сделаем поправку на давление трибун на "Эмирейтс". Но и в этот раз соперник для нидерландцев был ничуть не легче.

Весь первый тайм активнее всего были именно хозяева поля. Тренер "красно-белых" хорошо знает "Севилью", поскольку не так давно сам играл за эту команду, поэтому выставил на острие атаки ударное трио Ланг-де Йонг-Бакайоко. Именно они делали серьезные нервы Нюланду, а в связке с остальной командой "ПСВ" выглядело по настоящему монолитно и имело тотальное преимущество в контроле мяча. Из-за этого у "нервионцев" были проблемы в финальной трети, так как защита нидерландцев и близко не подпускала гостей к своим воротам. При этом у самих хозяев поля тоже ничего не получалось — передачи вырезались, де Йонг и Ланг постоянно были на стороже, но гол все никак не приходил.

При этом "Севилья" пыталась аккуратно огрызаться усилиями Хесуса Наваса, который, казалось бы, лично опекал 9-й номер "ПСВ". Также было несколько нерезультативных моментов у Сусо. И, конечно же, отметим норвежского кипера испанцев — у него, пожалуй, было больше всего работы. Возникало ощущение, что севильцы специально не наращивали темп и выжидали.

Такая же тактика была и во втором тайме. И своего момента гости дождались: Рамальо попробовал в прыжке выбить на партнера, но угодил в подставившегося Педросу. Тот рванул в чужую штрафную и с левой мощно прошил и бросившегося на мяч защитника, и вратаря. Однако VAR отменил гол из-за того, что снаряд попал в палец Педросе, а Адриа прижимал руки к животу. Это было очень спорное решение видеоассистента. Если бы там не было руки, то мяч просто попал бы в живот. Орсато еще и удалил с поля кого-то из тренерского штаба гостей за слишком бурную реакцию на работу рефери. Но Фортуна, похоже, была на стороне "Севильи" — Гудель в падении почти что боковыми "ножницами" вколотил снаряд под перекладину. Такое не вытащить, а уж тем более отменить.

Однако покой у "нервионцев" длился лишь до 85-й минуты. Тилльман раскрутился вокруг своей оси на линии чужой штрафной, пробросил мяч мимо Рамоса и потом рухнул. Рефери не сомневался и свистнул, указав на "точку". В тот момент показалось, что не попал по ногам Рамос, но задел выставленную ногу центрдефа испанцев все-таки Тилльман. В минус Серхио то, что до мяча он не добрался. А де Йонг не промахнулся с точки — молодец.

Но самое интересное только начиналось. Севильцы сразу же разыграли мяч. Хуанлу Санчес пробежался по правому флангу и навесил на линию вратарской, где Эн-Несири переиграл на втором этаже Белла-Кочап и головой вколотил снаряд в ворота Бенитеса. Андалусийцы готовились завершать матч на положительной для себя ноте, но все изменил стандарт перед финальным свистком. Лосано навесил с правого края на де Йонга, который сбросил головой в голову кому-то из испанцев. После рикошета мяч юркнул мимо Белла-Кочапа и угодил на ногу Тезе, который с метра-двух расстрелял ворота Нюланда.

После этого еще был фестиваль нарушений со штрафными, карточками, нервами и попыткой драки "команда на команду". Но счет остался стабильным. "ПСВ" все же заработал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. "Нервионцы" очень хотели победить, но Тезе все изменил и подарил праздник родным трибунам.

Лига Чемпионов. Группа B. 2 тур

3 октября. Эйндховен. Стадион "Филипс"

Арбитр в поле — Даниэле Орсато (Италия)

"ПСВ" — "Севилья" 2:2

Голы: де Йонг 86 (пен), Тезе 90+5 — Гудель 68, Эн-Несири 87

“ПСВ”: Бенитес — Дест, Боскальи (Пепи 82), Рамальо (Белла-Кочап 82), Тезе — Веерман (Сайбари 71), Шаутен, Тилльман — Ланг, де Йонг, Бакайоко (Лосано 71)

“Севилья”: Нюланд — Навас (Хуанлу 73), Гудель, Рамос, Педроса (Акунья 73) — Фернандо (Соу 66), Ракитич — Окампос (Баде 87), Сусо (Торрес 66), Лукебакио — Эн-Несири

Предупреждения: Веерман 27, де Йонг 90+7 — Навас 36, Акунья 90+1, Баде 90+6