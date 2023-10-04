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Первый успех Белика. Антверпен U19 - Шахтер U19 1:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Победа украинской команды

Первый успех Белика. Антверпен U19 - Шахтер U19 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Shakhtar

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Во втором туре юношеской лиге УЕФА "Шахтер" встретился с "Антверпеном". "Горняки" пропустили на 14-й минуте от Деляпорта, но уже через четыре оборота стрелки выровняли ситуацию – 1:1 на табло установил Глущенко. А в конце основного времени победный гол за "Шахтер" оформил Демченко. 2:1 – первые очки в этой группе для украинской команды.

Юношеская лига УЕФА. Второй тур
"Антверпен" U19 – "Шахтер" U19 1:2
Голы: Деляпорт 14 – Глущенко 18, Демченко

После второго тура "Шахтер" занимает третье место, но окончательно таблица сформируется после матча между португальцами и испанцами, который начнется в 17:00.

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В статье: Юношеская Лига Чемпионов Шахтер U19 (Донецк)
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