Первый успех Белика. Антверпен U19 - Шахтер U19 1:2. Обзор матча и видео голов

Во втором туре юношеской лиге УЕФА "Шахтер" встретился с "Антверпеном". "Горняки" пропустили на 14-й минуте от Деляпорта, но уже через четыре оборота стрелки выровняли ситуацию – 1:1 на табло установил Глущенко. А в конце основного времени победный гол за "Шахтер" оформил Демченко. 2:1 – первые очки в этой группе для украинской команды.

Юношеская лига УЕФА. Второй тур

"Антверпен" U19 – "Шахтер" U19 1:2

Голы: Деляпорт 14 – Глущенко 18, Демченко

После второго тура "Шахтер" занимает третье место, но окончательно таблица сформируется после матча между португальцами и испанцами, который начнется в 17:00.