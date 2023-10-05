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ЛЧ. Ньюкасл - ПСЖ 4:1. Несопоставимые уровни экспрессии
Ньюкасл смел Париж в первом тайме, а затем довел матч до победы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вот это и есть настоящее возвращение в Лигу чемпионов. Игра с “Миланом” на “Сан-Сиро” была для “Ньюкасла” своего рода фальстартом. “Сороки” едва унесли ноги, и должны благодарить “Милан” за плохую реализацию. Сегодня в исполнении “Ньюкасл” был совсем другой футбол. Электрический заряд от трибун “Сент-Джеймс Парк” передался команде Эдди Хау. “Ньюкасл” в первом тайме действовал слишком интенсивно и мощно для ПСЖ.
Луис Энрике удивил, выпустив в старте четверых форвардов, и “Ньюкаслу” от этого было только легче. Пара полузащитников Угарте - Заир-Эмри выглядела слишком облегченной, а мяч к форвардам просто не долетал.
“Ньюкасл” был яростным в своем прессинге. ПСЖ иногда даже слегка паниковал, а первый гол Париж пропустил после грубой ошибки. Опытный Маркиньос отдал неудачный пас вперед, Гимарайнс сыграл на перехвате, и дал пас на Исака, Доннарумма отбил удар шведа, но первым на добивании был Альмирон. Первый гол “Ньюкасла” в Лиге чемпионов спустя 7512 дней. В 2003 году последний до сегодня гол “сорок” в ЛЧ забил Алан Ширер.
Newcastle in dreamland ????#UCL pic.twitter.com/X88JmPssVl— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2023
“Ньюкаслу” этого было мало. Париж продолжал безрезультатно пытаться низом найти атаку, но “Ньюкасл” своевременно включал свой прессинг. Опасна была команда Эдди Хау и после стандартов.
И Доннарумма пропустил снова. “Ньюкасл” устроил настоящую навалу на ворота гостей, и в итоге Дэн Берн, двухметровый уроженец Нортумберленда, протолкнул мяч в ворота.
Второй тайм – и “Ньюкасл” забил снова. В защите “Пари Сен-Жермен” образовалась дыра, в нее ворвался Шон Лонгстафф после паса Триппьера, и Доннарумма не справился с не самым сильным ударом. Два гола в ворота ПСЖ забили свои, родные, футболисты – радости фаном “Ньюкасла” не было предела.
Local heroes scoring for @NUFC ???? pic.twitter.com/wF4kcUbbH1— Premier League (@premierleague) October 4, 2023
“Пари Сен-Жермен” все же отыграл один гол – Эрнандес замкнул головой точную передачу Заир-Эмри, но игра была давно проиграна. “Ньюкасл” дисциплинированно защищался в последние минуты матча, не давал ПСЖ пространства, и довел матч до победы. Для пущей красоты Фабиан Шер фантастическим ударом вернул разгромный разрыв в счете на последних минутах.
4:1 – “Пари Сен-Жермен” каждый год меняет футболистов, тренеров, но все равно умудряется проваливать матчи Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, группа F, второй тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Пари Сен-Жермен” 4:1
Голы: Альмирон 17, Берн 39, Лонгстафф 50, Шер 90+1 – Эрнандес 56
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Ласселс, Шер, Берн – Лонгстафф, Гимарайнс, Тонали (Андерсон 65) – Альмирон (Мерфи 71), Исак, Гордон (Таргетт 90+3)
“ПСЖ”: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес – Угарте (Витинья 63), Заир-Эмри – Дембеле, Мбаппе, Коло Муани (Барколя 58) – Рамуш
Предупреждения: Гимарайнс 45+7, Гордон 70, Поуп 88 – Эрнандес 38, Хакими 42, Дембеле 68, Заир-Эмри 80
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ньюкасл"
|2
|1
|1
|0
|4-1
|+3
|4
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|3
|"Милан"
|2
|0
|2
|0
|0-0
|0
|2
|4
|"Боруссия" Дортмунд
|2
|0
|1
|1
|0-2
|-2
|1
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