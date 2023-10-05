  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. В УЕФА назвали четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В УЕФА назвали четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Беллингем во второй раз среди претендентов

В УЕФА назвали четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: uefa.com

UA-Футбол
Новина українською

В УЕФА опубликовали список номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

В список номинантов попали полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, форвард "Атлетико" Альваро Мората, нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд и вингер "Браги" Арминду Брума. Все футболисты отметились результативными действиями в матчах 2-го тура группового раунда.

Беллингем забил гол и отдал результативную передачу в матче с "Наполи" (3:2). Мората и Хойлунд оформили по дублю в играх с "Фейеноордом" (3:2) и "Галатасараем" (2:3) соответственно. У Брума был гол+пас в победном матче с берлинским "Унионом" (3:2).

Стоит отметить, что Беллингем уже второй раз в этом сезоне претендует на приз. В прошлый раз лучшим игроком стал хавбек "Порту" Вандерсон Галено, который сделал дубль в ворота "Шахтера" в матче 1-го тура.

По теме
yellow-arrow
Галатасарай обвинил власти Великобритании в нарушении ценностей прав человека
yellow-arrow
Не спешите их хоронить! Акценты зрителя на игре Антверпена с Шахтером
yellow-arrow
УЕФА представила претендентов на звание лучшего гола 2-го тура Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Альваро Мората Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде