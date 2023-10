В УЕФА назвали четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

В УЕФА опубликовали список номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

В список номинантов попали полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, форвард "Атлетико" Альваро Мората, нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд и вингер "Браги" Арминду Брума. Все футболисты отметились результативными действиями в матчах 2-го тура группового раунда.

Беллингем забил гол и отдал результативную передачу в матче с "Наполи" (3:2). Мората и Хойлунд оформили по дублю в играх с "Фейеноордом" (3:2) и "Галатасараем" (2:3) соответственно. У Брума был гол+пас в победном матче с берлинским "Унионом" (3:2).

Стоит отметить, что Беллингем уже второй раз в этом сезоне претендует на приз. В прошлый раз лучшим игроком стал хавбек "Порту" Вандерсон Галено, который сделал дубль в ворота "Шахтера" в матче 1-го тура.

