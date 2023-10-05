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В УЕФА назвали четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Беллингем во второй раз среди претендентов
Фото: uefa.com
В УЕФА опубликовали список номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
В список номинантов попали полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, форвард "Атлетико" Альваро Мората, нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд и вингер "Браги" Арминду Брума. Все футболисты отметились результативными действиями в матчах 2-го тура группового раунда.
Беллингем забил гол и отдал результативную передачу в матче с "Наполи" (3:2). Мората и Хойлунд оформили по дублю в играх с "Фейеноордом" (3:2) и "Галатасараем" (2:3) соответственно. У Брума был гол+пас в победном матче с берлинским "Унионом" (3:2).
Стоит отметить, что Беллингем уже второй раз в этом сезоне претендует на приз. В прошлый раз лучшим игроком стал хавбек "Порту" Вандерсон Галено, который сделал дубль в ворота "Шахтера" в матче 1-го тура.
???? Jude impresses again— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2023
???? Morata at the double
???? Bruma with a stunner
???? Højlund making his mark
Who stood out this week?#UCLPOTW || @PlayStationEU
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