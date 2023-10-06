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Мората – игрок недели в Лиге чемпионов. Он вывел Атлетико победителем из перестрелки с Фейеноордом
Автор дубля в ворота нидерландской команды
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий "Атлетико" Альваро Мората, оформивший дубль в ворота "Фейеноорда" (3:2).
Мората в своем поединке сначала отыграл 1 мяч в первом тайме, а потом вывел команду вперед во втором.
С испанцем за звание соперничали Джуд Беллингем ("Реал"), Расмус Хейлунд ("Манчестер Юанйтед") и Брума ("Брага"). Первый забил и отдал результативный пас в матче против "Наполи", второй оформил дубль в ворота "Галатасарая", а третий забил и отдал против "Униона".
В этом сезоне Мората провел за "Атлетико" 8 матчей и забил 7 голов. "Атлетико" набрал 4 очка в первых 2-х турах Лиги чемпионов. В первом туре "матрасники" сыграли вничью с "Лацио" (1:1).
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