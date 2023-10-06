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Мората – игрок недели в Лиге чемпионов. Он вывел Атлетико победителем из перестрелки с Фейеноордом

Лига Чемпионов
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Автор дубля в ворота нидерландской команды

Мората – игрок недели в Лиге чемпионов. Он вывел Атлетико победителем из перестрелки с Фейеноордом

Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий "Атлетико" Альваро Мората, оформивший дубль в ворота "Фейеноорда" (3:2).

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Мората в своем поединке сначала отыграл 1 мяч в первом тайме, а потом вывел команду вперед во втором.

С испанцем за звание соперничали Джуд Беллингем ("Реал"), Расмус Хейлунд ("Манчестер Юанйтед") и Брума ("Брага"). Первый забил и отдал результативный пас в матче против "Наполи", второй оформил дубль в ворота "Галатасарая", а третий забил и отдал против "Униона".

В этом сезоне Мората провел за "Атлетико" 8 матчей и забил 7 голов. "Атлетико" набрал 4 очка в первых 2-х турах Лиги чемпионов. В первом туре "матрасники" сыграли вничью с "Лацио" (1:1).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Альваро Мората Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
uefa.com

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