Ван Леувен: Сикан мало улыбается - теперь будет повод улыбаться чаще

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен подвел итог поединка 2-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном" (3:2) .

"Начали мы, конечно, не очень хорошо. Была нервозность, действовали медленно, пропустили два мяча. Выглядело так, что футболисты играли просто для себя. Было важно отыграть два мяча, мы поработали для этого и заслужили победу. Повезло, что соперник не реализовал пенальти.

Голы Сикана? Он мало улыбается, но перед игрой сказал, что будет улыбаться позже. Подарил себе и нам два гола – и теперь может улыбаться", – сказал ван Леувен.