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Ван Леувен: Сикан мало улыбается - теперь будет повод улыбаться чаще

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Тренер Шахтера еще раз вспомнил матч с Антверпеном

Ван Леувен: Сикан мало улыбается - теперь будет повод улыбаться чаще

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен подвел итог поединка 2-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном" (3:2).

"Начали мы, конечно, не очень хорошо. Была нервозность, действовали медленно, пропустили два мяча. Выглядело так, что футболисты играли просто для себя. Было важно отыграть два мяча, мы поработали для этого и заслужили победу. Повезло, что соперник не реализовал пенальти.

Голы Сикана? Он мало улыбается, но перед игрой сказал, что будет улыбаться позже. Подарил себе и нам два гола – и теперь может улыбаться", – сказал ван Леувен.

Напомнил, что Даниил был признан лучшим игроком матча, для форварда это первые голы в Лиге чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Патрик ван Леувен Антверпен
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