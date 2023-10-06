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Ван Леувен: Сикан мало улыбается - теперь будет повод улыбаться чаще
Тренер Шахтера еще раз вспомнил матч с Антверпеном
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен подвел итог
"Начали мы, конечно, не очень хорошо. Была нервозность, действовали медленно, пропустили два мяча. Выглядело так, что футболисты играли просто для себя. Было важно отыграть два мяча, мы поработали для этого и заслужили победу. Повезло, что соперник не реализовал пенальти.
Голы Сикана? Он мало улыбается, но перед игрой сказал, что будет улыбаться позже. Подарил себе и нам два гола – и теперь может улыбаться", – сказал ван Леувен.
Напомнил, что Даниил был признан лучшим игроком матча, для форварда это первые голы в Лиге чемпионов.
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