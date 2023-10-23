Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Севильей" и лондонским "Арсеналом".
В квартете B никто не набрал 6 очков в стартовых двух матчах. "Ланс" лидирует (4 очка), "Арсенал" второй (3), "Севилья" пока на любимой третьей строчке, обеспечивающей вылет в Лигу Европы. "ПСВ" замыкает таблицу. Есть ли у испанцев планы оставаться в ЛЧ? Как отреагирует Артета на слабый перформанс Зинченко в лондонском дерби? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 24 октября– в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Главный тренер Жироны: Первые минуты матча были неудачными, но голы Довбика позволили нам выдохнуть
- Официально. Шахтер расторг контракт с игроком-беглецом Роспутько
- Жирона и Реал имеют равное количество очков, Барселона третья. Турнирная таблица Ла Лиги
- УЕФА назначил судей на матчи 3-го тура группового этапа ЛЧ. Матч Барселона - Шахтер будет обслуживать словацкий арбитр
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО