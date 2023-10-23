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Севилья – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Севилья – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Севильей" и лондонским "Арсеналом".

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В квартете B никто не набрал 6 очков в стартовых двух матчах. "Ланс" лидирует (4 очка), "Арсенал" второй (3), "Севилья" пока на любимой третьей строчке, обеспечивающей вылет в Лигу Европы. "ПСВ" замыкает таблицу. Есть ли у испанцев планы оставаться в ЛЧ? Как отреагирует Артета на слабый перформанс Зинченко в лондонском дерби? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 24 октября– в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Севилья Александр Зинченко Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн
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