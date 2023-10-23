Севилья – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Севильей" и лондонским "Арсеналом".

В квартете B никто не набрал 6 очков в стартовых двух матчах. "Ланс" лидирует (4 очка), "Арсенал" второй (3), "Севилья" пока на любимой третьей строчке, обеспечивающей вылет в Лигу Европы. "ПСВ" замыкает таблицу. Есть ли у испанцев планы оставаться в ЛЧ? Как отреагирует Артета на слабый перформанс Зинченко в лондонском дерби? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 24 октября– в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский