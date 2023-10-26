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ЛЧ. РБ Лейпциг – Црвена Звезда 3:1. Без лишних усилий
Быки хладнокровно разбираются с чемпионами Сербии
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Лига Чемпионов. Группа G. 3-й тур
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Црвена Звезда 3:1
Голы: Раум 12, Симонс 59, Ольмо 84 – Стаменич 70
"РБ Лейпциг" без эксцессов завершил первый круг группового этапа, спокойно разобравшись с "Црвеной Звездой" на своём поле. Этот успех позволил подопечным Марко Розе уже по итогам трёх туров обеспечить себе комфортный отрыв виде 5 очков отрыва от третьего места. В таких условиях четвёртый выход в плей-офф за последние 6 лет кажется неизбежным.
Розе отнёсся к оппоненту со всей серьёзностью, выставив практически оптимальный состав. Идея заключалась в том, чтобы быстро решить все вопросы, а затем доигрывать на классе. По сути так и вышло, но мощный первый тайм вылился всего в один гол перевеса, что заставило "быков" оставаться бдительными практически до самого окончания встречи, когда Ольмо наконец снял все вопросы на 84-й минуте.
Лейпциг классно вошёл в игру, сразу дав понять "Црвене Звезде", что ловить им сегодня нечего. "Быки" сходу стали комбинировать на подступах к штрафной Глазера, забрасывали штрафную опасными кроссами и летально действовали в контрпрессинге, что порождало одну атаку за другой. Надолго гостей не хватило - уже на 12-й минуте Шлагер забрал мяч на чужой трети и в два быстрых паса мяч уже был в ногах Раума, вонзившего его в сетку.
Но второй в ворота ни в какую не лез. Вратарь сербов Глазер дважды спасал на рубеже. Сначала после удара Лукеба со стандарта проявил классные рефлексы. А затем прочитал хитрый удар Поульсена с линии штрафной после изящной скидки от Форсберга. В ответ "Црвена Звезда" пыталась контратаковать усилиями Олайинки и Ндиайе, но "быки" садились в оборону быстрее, чем африканцам приходила поддержка.
Дебют второй половины был пиком активности чемпиона Сербии. Барак Бахар вынул из рукава туз в виде Омара Букари – главная звезда гостей была готова только на тайм. Вингер сходу стал терзать Раума и выполнил пару опасных проходов. Впрочем, Раум не боялся оставлять оппонента, продолжал ходить вперёд и в итоге оказался прав. Именно Давид вскоре ассистировал Хави Симонсу на его первый гол в ЛЧ. Впрочем, гол – заслуга исключительно нидерландца, роскошным ударом положившего мяч в девятку издали.
Задача казалось выполненной, но "Црвена Звезда" буквально из ничего отыграла один мяч усилиями Стаменича. Мяч оказался ещё более нелогичным, чем шедевр Симонса. Но вскоре Розе вовремя бросил в бой Ольмо, Вернера и Шешко, и те быстро добили ожившего оппонента. 3:1. Лейпциг одной ногой в 1/8.
РБ Лейпциг: Бласвих, Хенрикс (Клостерманн, 58), Лукеба, Симакан, Раум, Форсберг (Баумгартнер, 58), Симонс (Ольмо, 75), Кампль, Шлагер, Поульсен (Вернер, 82), Опенда (Шешко, 82)
Црвена Звезда: Глазер, Драгович, Родич (Неделькович, 65), Джига, Мияйлович, Митрович (Лучич, 65), Иванич, Хван Ин Бом, Стаменич (Катаи, 81), Олайинка (Букари, 46), Ндиайе (Миятович, 65)
Предупреждения: Хенрикс 28 – Стаменич 34, Родич 45, Хван Ин Бом 46, Джига 71
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