Шахтер – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.11.2023

Лига чемпионов

Группа H, четвертый тур

7 ноября, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

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Экватор группового этапа евросезона уже пройден. "Горняки" довольно ожидаемо идут на третьем месте в квартете. Во второй раз подряд дончане встретятся с лидером – "Барселоной". Команда Хави, которая, несмотря на свой статус и позицию в группе, имеет ощутимые проблемы. Однако и подопечные Пушича сейчас неидеальны.

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Новости Шахтера

Во внутренних соревнованиях "горняки" начинают налаживать ситуацию. По крайней мере, если смотреть на результаты. В прошлую пятницу подопечные Пушича играли очень важный матч против "Динамо". В первом тайме киевляне выглядели лучше и были ближе к забитому, однако отличились и в итоге победили именно дончане. Очередные три очка и текущее четвертое место в таблице. И отрыв от лидеров составляет всего несколько зачетных пунктов при двух матчах в запасе. Все еще впереди.

Если принимать во внимание команды, которые находятся на третьем месте в группе ЛЧ, то больше "Шахтера" забил только "Манчестер Юнайтед" (5 против 6). "Горняки" отмечаются в каждом матче, в том числе и в выездном поединке против "Барселоны" это сделал Судаков. Однако с обороной проблемы, ведь меньше двух за поединок дончане не пропускали. В случае "горняков" вопросов к голкиперу практически нет – здесь нужно разбираться с защитой.

Кадры хозяев

А вот оборонительное звено как раз будет ослаблено. Ефим Конопля успел набрать три желтых карточки – он пропустит матч с "Барселоной" из-за дисквалификации. Правый бэк поехал с “горняками” в Гамбург, но это больше командный момент. Также в гостинице "Шахтера" был замечен травмированный Лассина Траоре – наверняка приехал поближе познакомиться с Марино Пушичем.

Новости Барселоны

В рамках Ла Лиги "блауграна" выступает не очень уверенно. На выходных подопечные Хави играли с “Реал Сосьедад”, и лишь на 90+2 минуте им удалось вырвать победу в целом при равной игре. Перед этим поединком "Барса" играла против "Реала". Это был домашний поединок каталонцев, однако они не смогли удержать преимущество в счете, которое было с шестой минуты до середины второго тайма. В итоге еще и уступили. Как следствие, команда идет на третьем месте, отставая от первой "Жироны" на четыре очка.

В Лиге чемпионов дела обстоят лучше, но и соперники полегче. За три поединка "Барса" пропустила всего один гол – вышеупомянутый мяч Судакова. В первом туре каталонцы разгромили "Антверпен" 5:0, во втором раунде в в довольно простом гостевом матче одолели прямого конкурента за первую позицию - "Порту". Гола Феррана Торреса тогда, в Португалии, оказалось более чем достаточно. Девять набранных очков в первых трех турах. Таким могут похвастаться всего четыре команды из 32 в турнире.

Кадры гостей

Эпидемия травм в составе каталонцев понемногу подходит к концу. В прошлом матче против "Реала Сосьедад" уже и Педри вернулся после 2,5 месяца паузы. Также Левандовский вышел с первых минут. В настоящее время в лазарете находятся Фрэнки де Йонг и Серхи Роберто. Однако не исключена и частичная ротация Хави.

Последние пять матчей Шахтера и Барселоны

Последние пять встреч хозяев

03.11. Динамо – Шахтер 0:1 (УПЛ)

30.10. Виктория – Шахтер 0:3 (Кубок Украины)

25.10. Барселона – Шахтер 2:1 (ЛЧ)

21.10. Шахтер – ЛНЗ 3:0 (УПЛ)

15.10. Рух – Шахтер 0:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

04.11. Реал Сосьедад – Барселона 0:1 (Ла Лига)

28.10. Барселона – Реал 1:2 (Ла Лига)

25.10. Барселона – Шахтер 2:1 (ЛЧ)

22.10. Барселона – Атлетик 1:0 (Ла Лига)

08.10. Гранада – Барселона 2:2 (Ла Лига)

Последние пять встреч между командами

25.10.23. Барселона – Шахтер 2:1 (ЛЧ)

12.04.11. Шахтер – Барселона 0:1 (ЛЧ)

06.04.11. Барселона – Шахтер 5:1 (ЛЧ)

28.08.09. Барселона – Шахтер 1:0 (после д. ч.) (Суперкубок УЕФА)

09.12.08. Барселона – Шахтер 2:3 (ЛЧ)

Ориентировочные составы команд

"Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Судаков, Криськив, Невертон – Сикан.

Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Судаков, Криськив, Невертон – Сикан. "Барселона": тер Штеген – Канселу, Араухо, Кунде, Алонсо – Гави, Гюндоган, Лопес – Торрес, Левандовски, Педри.

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Барселона 3 3 0 0 8-1 9 2 Порту 3 2 0 1 7-3 6 3 Шахтер 3 1 0 2 5-7 3 4 Ройял Антверпен 3 0 0 3 3-12 0

Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Барселона

Прогноз на матч Шахтер – Барселона от UA-Football

В случае победы "блауграна" на 100% гарантирует себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тем более намного улучшит свою позицию в борьбе именно за первое место. Ввиду этого, вряд ли Хави будет выпускать резерв, когда можно поймать такой лакомый кусок пирога, который не давался команде в двух последних сезонах подряд. "Шахтер" однозначное будет бороться, а особенно под аккомпанемент поддержки фанатов в Гамбурге – они точно будут болеть за "горняков". Свою контратаку дончане должны найти. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,9).