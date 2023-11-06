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Шахтер – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.11.2023
Второй поединок "горняков" в Гамбурге
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Лига чемпионов
Группа H, четвертый тур
7 ноября, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)
Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Экватор группового этапа евросезона уже пройден. "Горняки" довольно ожидаемо идут на третьем месте в квартете. Во второй раз подряд дончане встретятся с лидером – "Барселоной". Команда Хави, которая, несмотря на свой статус и позицию в группе, имеет ощутимые проблемы. Однако и подопечные Пушича сейчас неидеальны.
Новости Шахтера
Во внутренних соревнованиях "горняки" начинают налаживать ситуацию. По крайней мере, если смотреть на результаты. В прошлую пятницу подопечные Пушича играли очень важный матч против "Динамо". В первом тайме киевляне выглядели лучше и были ближе к забитому, однако отличились и в итоге победили именно дончане. Очередные три очка и текущее четвертое место в таблице. И отрыв от лидеров составляет всего несколько зачетных пунктов при двух матчах в запасе. Все еще впереди.
Если принимать во внимание команды, которые находятся на третьем месте в группе ЛЧ, то больше "Шахтера" забил только "Манчестер Юнайтед" (5 против 6). "Горняки" отмечаются в каждом матче, в том числе и в выездном поединке против "Барселоны" это сделал Судаков. Однако с обороной проблемы, ведь меньше двух за поединок дончане не пропускали. В случае "горняков" вопросов к голкиперу практически нет – здесь нужно разбираться с защитой.
Кадры хозяев
А вот оборонительное звено как раз будет ослаблено. Ефим Конопля успел набрать три желтых карточки – он пропустит матч с "Барселоной" из-за дисквалификации. Правый бэк поехал с “горняками” в Гамбург, но это больше командный момент. Также в гостинице "Шахтера" был замечен травмированный Лассина Траоре – наверняка приехал поближе познакомиться с Марино Пушичем.
Новости Барселоны
В рамках Ла Лиги "блауграна" выступает не очень уверенно. На выходных подопечные Хави играли с “Реал Сосьедад”, и лишь на 90+2 минуте им удалось вырвать победу в целом при равной игре. Перед этим поединком "Барса" играла против "Реала". Это был домашний поединок каталонцев, однако они не смогли удержать преимущество в счете, которое было с шестой минуты до середины второго тайма. В итоге еще и уступили. Как следствие, команда идет на третьем месте, отставая от первой "Жироны" на четыре очка.
В Лиге чемпионов дела обстоят лучше, но и соперники полегче. За три поединка "Барса" пропустила всего один гол – вышеупомянутый мяч Судакова. В первом туре каталонцы разгромили "Антверпен" 5:0, во втором раунде в в довольно простом гостевом матче одолели прямого конкурента за первую позицию - "Порту". Гола Феррана Торреса тогда, в Португалии, оказалось более чем достаточно. Девять набранных очков в первых трех турах. Таким могут похвастаться всего четыре команды из 32 в турнире.
Кадры гостей
Эпидемия травм в составе каталонцев понемногу подходит к концу. В прошлом матче против "Реала Сосьедад" уже и Педри вернулся после 2,5 месяца паузы. Также Левандовский вышел с первых минут. В настоящее время в лазарете находятся Фрэнки де Йонг и Серхи Роберто. Однако не исключена и частичная ротация Хави.
Последние пять матчей Шахтера и Барселоны
Последние пять встреч хозяев
- 03.11. Динамо – Шахтер 0:1 (УПЛ)
- 30.10. Виктория – Шахтер 0:3 (Кубок Украины)
- 25.10. Барселона – Шахтер 2:1 (ЛЧ)
- 21.10. Шахтер – ЛНЗ 3:0 (УПЛ)
- 15.10. Рух – Шахтер 0:2 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 04.11. Реал Сосьедад – Барселона 0:1 (Ла Лига)
- 28.10. Барселона – Реал 1:2 (Ла Лига)
- 25.10. Барселона – Шахтер 2:1 (ЛЧ)
- 22.10. Барселона – Атлетик 1:0 (Ла Лига)
- 08.10. Гранада – Барселона 2:2 (Ла Лига)
Последние пять встреч между командами
25.10.23. Барселона – Шахтер 2:1 (ЛЧ)
12.04.11. Шахтер – Барселона 0:1 (ЛЧ)
06.04.11. Барселона – Шахтер 5:1 (ЛЧ)
28.08.09. Барселона – Шахтер 1:0 (после д. ч.) (Суперкубок УЕФА)
09.12.08. Барселона – Шахтер 2:3 (ЛЧ)
Ориентировочные составы команд
- "Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Судаков, Криськив, Невертон – Сикан.
- "Барселона": тер Штеген – Канселу, Араухо, Кунде, Алонсо – Гави, Гюндоган, Лопес – Торрес, Левандовски, Педри.
Турнирная таблица группы H
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2
|Порту
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|3
|Шахтер
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|4
|Ройял Антверпен
|3
|0
|0
|3
|3-12
|0
Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Барселона
Прогноз на матч Шахтер – Барселона от UA-Football
В случае победы "блауграна" на 100% гарантирует себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тем более намного улучшит свою позицию в борьбе именно за первое место. Ввиду этого, вряд ли Хави будет выпускать резерв, когда можно поймать такой лакомый кусок пирога, который не давался команде в двух последних сезонах подряд. "Шахтер" однозначное будет бороться, а особенно под аккомпанемент поддержки фанатов в Гамбурге – они точно будут болеть за "горняков". Свою контратаку дончане должны найти. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,9).
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