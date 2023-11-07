Шахтер U19 против Барселоны: Алексей Белик определился с составом

Сегодня, седьмого ноября, "Шахтер" сыграет матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны". Также свой матч проведет юношеская команда "горняков" – против этого же соперника. Это тоже четвёртый тур, но в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Главный тренер "Шахтера U19" Алексей Белик определился с составом на игру:

"Шахтера U19": Кравець, Дрозд, Башмарин, Огарков, Шелекета, Лосенко, Бундаш, Ющенко, Глущенко, Цуканов, Сметана.

Запасные: Кессель, Данковский, Янович, Гармаш, Пушкарев, Ломага, Демченко.

Информация о том, где смотреть матч – здесь.