Дмитрий Ризнык: Левандовский? Если наши защитники не будут давать ему бить, то он и не будет бить

"Шахтер" проведет свой четвёртый матч группового раунда Лиги чемпионов. Соперником будет "Барселона". В то же время, это будет четвертый лигочемпионовский матч в карьере Дмитрия Резника, карьера которого в последнее время пошла на взлет. Он имеет стабильное место в воротах "горняков", вызывается в сборную Украины, и считается одним из лучших голкиперов украинского чемпионата.

В разговоре с журналисткой UA-Футбол Алиной Ерофеевой Дмитрий Резник поделился эмоциями по поводу этих и других тем. Ко вниманию читателей – эксклюзивное интервью с голкипером "Шахтера".

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"С Пушичем у нас более короткие передачи"

- Дмитрий, какое настроение у тебя в том числе и у команды в целом после перемен на тренерском мостике?

– Изменения всегда приводят к лучшим эмоциям. Произошла перезагрузка, поэтому эмоции положительные и результаты мы тоже немного улучшили.

– Прошло немного времени с момента назначения Марино Пушича главным тренером. Понимаете ли вы его требования?

– Да, все требования нам понятны. Нам очень тщательно объясняют, проводится много теории, поэтому команда понимает его видение игры и это самое главное.

– Что он привнес в тренировочный процесс?

– Изменения в тактике, в игре команды. Более короткие передачи. Сменил стиль игры.

- Не могу не спросить о легендарном голкипере "Шахтера" Андрее Пятове, который сейчас входит в тренерский штаб команды. Как вам работается с ним?

– Работается хорошо. Очень хорошая атмосфера. Все друг друга понимают с полуслова. Поэтому у нас хороший коллектив.

– В чем его уникальность? Что отличает его от других тренеров вратарей, с которыми ты работал?

- Он недавно завершил карьеру, поэтому он как легенда, как игрок. У него много опыта, который он может передавать нам. У нас есть чему научиться у него.

"Луческу многое сделал для украинского футбола"

- В понедельник вы провели матч Кубка Украины с "Викторией" (3:0), в пятницу – поединок чемпионата против "Динамо" (1:0), а уже во вторник будете играть в Лиге чемпионов с "Барселоной". Успеваете ли вы морально перестраиваться с одного турнира на другой?

– Это такая жизнь футбольная, живешь от матча к матчу. Может немного тяжеловато, перелеты всевозможные. Но игра – это как праздник, поэтому двигаемся от игры к игре.

– На этот раз команда была вынуждена менять маршрут. Сказалось ли это на усталости?

- Да нет. Такие возникли обстоятельства. Мы не смогли долететь напрямую до Гамбурга, но там недалеко. Так в течение часа уже добрались до гостиницы.

– Возвращаясь к теме о чемпионате. Ты отстоял на ноль в дерби, но у "Динамо" было несколько моментов у твоих ворот. Можно ли сказать, что результат Классического отражает ход игры?

– Конечно. В таких матчах приятно, когда команда выигрывает , и тем более ты стоишь "на ноль". Это на последующий этап дает уверенность. Игра была тяжелая, еще раз отмечу. Хорошо, что мы забили и не пропустили.

– Что сказал вам тренер после игры? Были какие-то замечания, доволен ли он всем?

– Он похвалил нас. Сказал, что молодцы бились до последнего, друг за друга. Поэтому он нас похвалил.

– Наставник "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Шахтера" подал в отставку и сказал, что ушел не пенсию. Румынский специалист проработал в Украине 15 лет, 12 из которых как раз в донецком клубе. Как бы он оценил его вклад в украинский футбол?

– Это очень высококвалифицированный тренер. Он очень многое сделал для украинского футбола. И для "Шахтера", и для "Динамо". Он передал свой опыт. Я считаю, что он внес очень большой вклад в развитие нашего футбола.

- Как ты считаешь, текущий чемпионат стал сильнее предыдущего?

– Я считаю, что да. Собралось больше сильных коллективов. Я думаю, что в этом году чемпионат будет сильнее.

"Если бы Трубин остался, я работал бы еще больше"

- Ты перешел в "Шахтер" в феврале, но травма помешала твоему дебюту. Свой первый официальный матч за донецкую команду ты сыграл в начале сезона. Что значит дебютировать в таком клубе и какие это эмоции?

- Эмоции… Я как живой человек… Да, немного травма помешала. Но дебютировать за "Шахтер", я считаю, это мечта каждого футболиста в Украине. Конечно, немного переживал в такой момент. Но это нормально. Я живой человек. Хорошо, что дебют оказался нашей победой.

- Если бы Анатолий Трубин не перешел в "Бенфику", то ты сейчас бы не был основным в "Шахтере". Ты так оцениваешь эту ситуацию или считаешь, что смог бы выиграть конкуренцию, даже если бы Анатолий остался?

– Я бы не сказал, что не был бы основным. Я бы работал еще больше, конкурировал бы с ним. Это была бы здоровая конкуренция. И решал бы тренер.

- Следишь сейчас за его выступлениями? Он – один из лучших игроков "Бенфики" в этой ЛЧ, но сама команда выступает не очень...

– Во-первых, я очень рад за него. Он перешел в клуб, чемпионат Португалии. Он великий молодец, он доказал свое игрой и делом – это заслуженно. Да, слежу. Но не всегда выходит смотреть матчи. Он – молодец.

– Сейчас у тебя в конкурентах опытный Артур Рудько. Скажи, какие у вас отношения с ним? Как обстоят дела с коммуникацией?

– В нашем коллективе все хорошо. У нас хорошая гармония, общаемся, смеемся вместе. Потому у нас ничего такого нет.

"Левандовский? Если наши защитники не будут давать ему бить, то он и не будет бить"

– Ты относительно недавно дебютировал в составе "Шахтера" в Лиге чемпионов. Правду говорят, что это особый турнир? Чувствуешь ли это?

- Да, конечно. Это невероятные эмоции, которые трудно передать. Если ты не побываешь на стадионе и не почувствуешь этого, это не передашь словами. Это очень большой турнир, где играют самые лучшие команды мира. Это очень-очень крутые эмоции.

– Две недели назад вы играли на выезде против "Барселоны" и имели возможность даже вырвать ничью. Но поединок, к сожалению, завершился поражением. Какие впечатления оставил у тебя матч? Соперник действовал так, как вы и ожидали?

– Это футбол. Нам не удалось зацепиться за ничью, но игра была тяжелая. "Барселона" – не очень простой соперник. Играли так, как сказал нам тренер: не бояться и играть в красивый футбол с хорошей командой.

– В первом матче с "Барселоной" против "Шахтера" не играл Роберт Левандовский. Сейчас он готов к игре. Есть ли у тебя какой-нибудь мандраж, что придется отбивать удары одного из лучших нападающих современности?

– Да ну, как сказать, мандраж. Мандража нет. Это простой игрок. Если наши защитники не будут давать ему бить, он и не будет бить. Это зависит от ритма игры, как будет происходить, каким будет ход событий. Потому это футбол и это решится на футбольном поле.

- О "Барселоне" говорят как об одной из лучших команд мира по атакующему потенциалу. Но ведь нельзя не обращать внимание на работу тер Штегена. Его стабильность многократно выручала "Барселону" в кризисные периоды. Входит ли этот вратарь в список тех, на кого ты ориентируешься, или все же имеешь других кумиров?

- Это, конечно, вратарь мирового класса. У него есть чему поучиться. Его стиль игры. Очень нравится игра ногами, потому это очень крутой голкипер.

- Так ты считаешь его своим кумиром?

– Одним из. Я у него немного поучился и взял немного манеру игры.

- В 2018-м году "Ворскла" играла в группе ЛЕ против "Арсенала", но ты тогда играл в молодежной команде. В основе стоял Шуст. Можешь ли сказать, что матчи против "Барселоны" по состоянию на сегодняшний день – вершина твоей карьеры?

– На данный момент, я считаю, что да. Это моя дебютная кампания в Лиге чемпионов, поэтому, конечно, это самый высокий уровень, где я был.

– Насколько трудно психологически настраиваться на матчи против таких команд? Есть ведь две стороны медали. С одной стороны, понимание, что ты выступаешь на топ-уровне, с другой – также понимание, что такие соперники способны забить много голов, что всегда неприятно для вратаря

– Не следует бояться ни одного соперника. Надо быть уверенным в своей команде, и я уверен в своей команде. И мы смело можем дать бой любой команде.

- Давит ли тот факт, что именно в матче с "Шахтером" "Барселона" может обеспечить себе выход из группы?

– Нас это не интересует. Мы должны выходить на каждую игру и стараться выиграть. Наша задача тоже выйти из этой группы. Мы будем стараться это сделать.

– Ты входишь в топ-5 вратарей этой ЛЧ по количеству сэйвов. Это почетно, но в то же время это свидетельство того, что тебе приходится часто спасать команду из-за недоработки защиты. Как воспринимаешь свое пребывание в этом рейтинге?

– В каждой команде есть опасные моменты, когда вмешивается голкипер. У меня их тоже оказалось немало. Но еще раз скажу, что это не показатель того, что у нас плохая защита.

– Насколько вратарю тяжело играть, когда за спиной фанаты соперника?

– Это никак не пугает. Они помогают тебе не терять концентрацию, потому что всегда, когда стоит гул, трудно говорить с защитниками. Потому что они тебя просто не слышат, но они помогают держать концентрацию.

"Петраков в Армении? Это уже его выбор"

– В 2021-м году ты дебютировал за национальную сборную Украины при Александре Петракове. Что можешь сказать об этом тренере? Какой он?

– Этот тренер пригласил меня в юношескую сборную, вытащил еще в национальную команду. Он дал мне этот путь, этот толчок. Это очень отличный человек и хороший тренер. Я могу сказать только слова благодарности.

- Петраков – известен резким общением с журналистами. А как он общался с футболистами? Удавалось ли ему найти общий язык?

– Да, он был более весел. Моментами, где нужно быть серьезным – он был серьезным, там, где – надо шутить, улыбаться – улыбался. Это такой человек, который найдет с каждым связь.

- Многие не оценили его решение возглавить сборную Армении...

– Это уже его выбор. Мы не знаем многих деталей. Это его карьера, он так решил.

– На октябрьские матчи украинской сборной главный тренер Сергей Ребров тебя вызвал вместо травмированного Андрея Лунина, но на поле ты так и не вышел… Насколько сложно быть не первым номером в национальной команде?

– Если тебя вызывают, ты должен выкладываться на максимум и показывать свой уровень.

- Уже в скором времени наша сборная сыграет решающую игру против Италии в отборе на Евро-2024. Как оцениваешь шансы "сине-желтых" на выход в плей-офф?

- Конечно, оцениваю как высокие шансы. У нас очень хорошая команда. Мы будем играть и сражаться до последней минуты, чтобы попасть на Евро.

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