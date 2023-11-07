Лацио - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Еще перед матчем третьего тура Лиги Чемпионов Маурицио Сарри признавал, что его игроки гораздо лучше настраиваются на нее, чем на Серию А. Тем самым объясняя их неудачи в лиге. И здесь они не настроились на ЛЧ и провально выступили в Роттердаме. Теперь он заявляет, что Серия А - как необходимая работа, а Лига Чемпионов - как вечеринка. Помогут ли такие заявления настроиться на реванш?

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7 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Четвертый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фейеноорд"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

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