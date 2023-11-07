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Лацио - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Лацио - Фейеноорд: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Лацио - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

ANSA

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Еще перед матчем третьего тура Лиги Чемпионов Маурицио Сарри признавал, что его игроки гораздо лучше настраиваются на нее, чем на Серию А. Тем самым объясняя их неудачи в лиге. И здесь они не настроились на ЛЧ и провально выступили в Роттердаме. Теперь он заявляет, что Серия А - как необходимая работа, а Лига Чемпионов - как вечеринка. Помогут ли такие заявления настроиться на реванш?

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7 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Четвертый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фейеноорд"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

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Лацио - Фейеноорд
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