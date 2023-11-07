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Ответ критикам. Сикан забивает Барселоне, Шахтер повел в счете
Эффектная комбинация
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов проводит домашний матч против "Барселоны". В конце первого тайма номинальным хозяевам удалось выйти вперед. Гол забил Даниио Сикан.
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"Горняки" разыграли широкую комбинацию, которую разогнал Судаков, продолжил Гочолеишвили, а завершил Даниил Сикан. Нападающий очень умело пробил головой в противоход Тер Штегену. 1:0.
Это уже третий гол Даниила Сикана в четырех матчах текущей Лиги чемпионов. Ранее он также забивал "Анвтерпену".
Напомним, что на UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция матча. Также вы можете следить за видео и аудиоэфиром.
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