Ответ критикам. Сикан забивает Барселоне, Шахтер повел в счете

"Шахтер" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов проводит домашний матч против "Барселоны". В конце первого тайма номинальным хозяевам удалось выйти вперед. Гол забил Даниио Сикан.

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"Горняки" разыграли широкую комбинацию, которую разогнал Судаков, продолжил Гочолеишвили, а завершил Даниил Сикан. Нападающий очень умело пробил головой в противоход Тер Штегену. 1:0.

Это уже третий гол Даниила Сикана в четырех матчах текущей Лиги чемпионов. Ранее он также забивал "Анвтерпену".

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