Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третий раз в истории. Шахтер – Барселона 1:0. Обзор матча и видео голов
Шахтер - Барселона ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.11.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Шахтер" и "Барселона" сыграли друг с другом второй очный матч в этой Лиге чемпионов. Это был четвёртый тур группового раунда. В этот раз "Шахтер" выступал на формально домашней арене, зато у "Барселоны" вернулось несколько ключевых игроков. Среди которых, в частности, Роберт Левандовский.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Первый тайм прошел почти без голевых моментов. Только в конце первого тайма Данилу Сикану выпал шанс после хорошей передачи Гочолейшвили – и нападающий этот шанс реализовал.
Второй тайм прошел в том же ключе – без большого количества голевых моментов. "Шахтер" больше защищался, но однажды даже убежал в контратаку и забил усилиями Невертона. Однако гол отменили из-за незначительного офсайда. Как итог – победа "Шахтера" 1:0. Третья в истории над "Барсой" и первая за последние пятнадцать лет.
Лига чемпионов. Четвертый тур
"Шахтер" – "Барселона" 1:0
Гол: Сикан 40
Видеообзор матча
Гол Сикана
Популярное сейчас
- Остались при своих. Как выглядит турнирная таблица группы H после победы Шахтера над Барселоной
- Ответ критикам. Сикан забивает Барселоне, Шахтер повел в счете
- Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Шахтер – Барселона: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
Комментарии 14