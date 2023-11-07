Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ракицкий признан лучшим игроком Шахтера в матче с Барселоной по версии Sofascore и Whoscored
Защитник провел хороший матч
Фото: ФК Шахтар
7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл "Барселону". Встреча завершилась со счётом 1:0.
Лучшим игроком матча по версии Sofascore признан защитник каталонцев Жоау Канселу, Whoscored отметил самой высокой оценкой Кунде.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В составе донецкого клуба оба портала признали лучшим игроком Ярослава Ракицкого. Он получил оценку 7,6 и 7,04 соответственно. За 90 минут матча он 61 раз коснулся мяча, отдал 32 точные передачи из 40(80%).
Также украинец создал один голевой момент и 4 точные длинные передачи.
Популярное сейчас
- Шахтер – Барселона 1:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)
- Ответ критикам. Сикан забивает Барселоне, Шахтер повел в счете
- Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Белый дом отреагировал на статью Залужного изданию The Economist
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО