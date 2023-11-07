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Ракицкий признан лучшим игроком Шахтера в матче с Барселоной по версии Sofascore и Whoscored

Лига Чемпионов
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Защитник провел хороший матч

Ракицкий признан лучшим игроком Шахтера в матче с Барселоной по версии Sofascore и Whoscored

Фото: ФК Шахтар

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7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл "Барселону". Встреча завершилась со счётом 1:0.

Лучшим игроком матча по версии Sofascore признан защитник каталонцев Жоау Канселу, Whoscored отметил самой высокой оценкой Кунде.

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В составе донецкого клуба оба портала признали лучшим игроком Ярослава Ракицкого. Он получил оценку 7,6 и 7,04 соответственно. За 90 минут матча он 61 раз коснулся мяча, отдал 32 точные передачи из 40(80%).

Также украинец создал один голевой момент и 4 точные длинные передачи.

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Ярослав Ракицкий Барселона Шахтер (Донецк)
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